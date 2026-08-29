Zé Felipe se descontrola ao ver foto de Virginia e Vini Jr.

Por IG

Publicada em 29/08/2026 às 10h16

Zé Felipe passou por uma situação inesperada durante sua apresentação na Festa do Peão de Barretos, na noite desta última quinta-feira (27). Enquanto cantava para o público, o artista percebeu que um fã estava exibindo repetidamente uma fotografia de Virginia Fonseca, sua ex-companheira e mãe de seus filhos, ao lado do jogador Vinicius Júnior. A atitude aparentemente tinha o objetivo de provocar o cantor, que interrompeu o show para descobrir quem estava mostrando a imagem.

Depois de identificar o responsável pela brincadeira, Zé Felipe não escondeu a irritação e respondeu diretamente ao fã . “Vai tomar no seu c*”, disparou o cantor, antes de completar: “Vai se f*der”. A reação aconteceu diante da plateia e foi registrada por pessoas que acompanhavam a apresentação.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos do momento começarem a circular. A provocação envolvendo Virginia, com quem Zé Felipe tem filhos, acabou mudando o clima da apresentação por alguns instantes, enquanto o cantor demonstrava não ter gostado da atitude do fã.

Público reage ao momento

A resposta de Zé Felipe foi recebida com gritos e euforia por parte da plateia. Em vez de demonstrar reprovação à reação do artista, boa parte do público aparentou apoiar o cantor diante da provocação.

O momento chamou atenção justamente pela forma imediata como Zé Felipe decidiu responder. O artista não deixou a situação passar despercebida e preferiu confrontar o fã ainda durante a apresentação, transformando o episódio em um dos momentos mais comentados do show em Barretos.