Prefeitura realiza ação

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 09h17

Hoje foi dia de cuidar da nossa gente, e amanhã tem mais Saúde nos Bairros! Se você não conseguiu participar hoje, aproveite essa oportunidade! Neste sábado (29/08), a partir das 8h, a ação continua levando saúde e cuidado para a nossa população.

Confira todos os atendimentos e serviços disponíveis:

Consulta com Ginecologista

Consulta com Cardiologista

Consulta com Ortopedista

Consulta com Neurologista

Consulta com Gastroenterologista

Consulta com Cirurgião-Geral

Consulta com Pediatra

Consulta com Clínico Geral

Consulta com Nutricionista

Eletrocardiograma

Ultrassonografia

Atendimento odontológico

Inserção e retirada de Implanon

Teste rápido

Corte de cabelo

Estética facial

A ação acontece na empresa Dekole, na Avenida JK.

Importante: para receber atendimento, não esqueça de levar o Cartão do SUS, um documento com foto e o comprovante de residência.

A saúde mais perto de você! Esperamos por você amanhã!