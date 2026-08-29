Prefeitura realiza ação

Hoje foi dia de cuidar da nossa gente, e amanhã tem mais Saúde nos Bairros! Se você não conseguiu participar hoje, aproveite essa oportunidade! Neste sábado (29/08), a partir das 8h, a ação continua levando saúde e cuidado para a nossa população.
Confira todos os atendimentos e serviços disponíveis:
Consulta com Ginecologista
Consulta com Cardiologista
Consulta com Ortopedista
Consulta com Neurologista
Consulta com Gastroenterologista
Consulta com Cirurgião-Geral
Consulta com Pediatra
Consulta com Clínico Geral
Consulta com Nutricionista
Eletrocardiograma
Ultrassonografia
Atendimento odontológico
Inserção e retirada de Implanon
Teste rápido
Corte de cabelo
Estética facial
A ação acontece na empresa Dekole, na Avenida JK.
Importante: para receber atendimento, não esqueça de levar o Cartão do SUS, um documento com foto e o comprovante de residência.
A saúde mais perto de você! Esperamos por você amanhã!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!