Abib transforma elogio de Hildon em propaganda; Montes reclama de “dois pesos, duas medidas”; e Bagattoli quer impeachment de Moraes

Por Sérgio Pires

Publicada em 04/09/2026 às 09h24

UMA VERGONHA! A UMA SEMANA DOS 25 ANOS DO 11 DE SETEMBRO, TV DO CANADÁ PROÍBE TRATAR O ATENTADO COMO TERRORISMO

A podridão ideológica chegou a patamares inacreditáveis. Ele invadiu universidades, escolas, a vida cotidiana e, claro, chegou com força total à mídia. Não só no Brasil, mas em vários países. O que aconteceu recentemente no Canadá, país vizinho e sempre aliado dos Estados Unidos, parece algo de ficção do terror, mas, infelizmente não o é!

Com um governo que se autodenomina de centro-esquerda, quando tem medidas de extrema esquerda, a partir de orientações vindas de cima, obviamente, a TV Estatal, emissora pública nacional do país, não aceita que seus jornalistas se refiram mais aos atentados terroristas do 11 de Setembro, como “ataques terroristas!”.

A partir de agora, jornalistas e editores foram instruídos a descrever os acontecimentos de “forma factual”, mencionando apenas que os “aviões sequestrados caíram em Washington, na Pensilvânia e em Manhattan”, e que “o World Trade Center foi destruído”.

O editor-chefe da CBC News, Brodie Fenlon, usou de falácias e absurdos, declarando que a emissora “não designa grupos específicos como terroristas, nem atos específicos como terrorismo”, sob o argumento de que os termos possuem forte carga política e emocional e podem prejudicar o trabalho jornalístico!

Em pouco mais de uma semana, é lembrado o 25º aniversário dos ataques terroristas, que mataram quase 3 mil pessoas. Dezenove terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais, lançando dois deles contra as torres do World Trade Center, em Nova York, e um terceiro contra o Pentágono, nos arredores de Washington, DC. O quarto avião caiu na Pensilvânia depois que passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle da aeronave dos sequestradores.

Os ataques levaram o então presidente dos EUA, George W. Bush, a lançar a chamada “Guerra ao Terror” e enviar tropas americanas ao Afeganistão, dando início a um conflito que duraria duas décadas.

Dez anos depois, o autor do plano terrorista, Osama Bin Laden, foi localizado e morto, numa ação autorizada pelo então presidente Barak Obama.

A vergonhosa decisão do Canadá, que entrará para a História como algo tão pérfido quanto o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, torna-se ainda mais terrível ao se registrar que nada menos do que 23 canadenses morreram no 11 de setembro.

Uma vergonha para um país que, até agora, era quase uma unanimidade mundial, em termos de respeito às leis e à verdadeira democracia.

Dominado ideologicamente, os vizinhos dos americanos mancham uma bela história do seu país.

A DEMOCRACIA VENCEU, OS CACIQUES PERDERAM: TRE AVALIZA CANDIDATURA DE SAMUEL COSTA, POR UNANIMIDADE

Finalmente! Por unanimidade, depois de longa demora, o Tribunal Regional Eleitoral corrigiu, por unanimidade, uma enorme injustiça que havia sido praticada contra um dos candidatos ao Governo. Enfim, Samuel Costa é agora o nome oficialmente aprovado pela Justiça Eleitoral, para representar o partido nas urnas.

“Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, disse um sorridente Samuel ao descer as escadas internas do TR E, logo depois da decisão que não aceitou a intervenção do diretório nacional do partido, que o havia retirado da disputa para cumprir acordos de cúpula e apoiar o petista Expedito Netto.

O Ministério Público Eleitoral já havia decidido seu apoio à manutenção das decisões emanadas da convenção partidária, que escolheu Samuel Costa para o governo; o Sargento Machado como vice: Neidinha Suruí ao Senado; uma nominata de 15 pretendentes à Assembleia Legislativa e nove nomes para a Câmara Federal.

Agora, tudo volta ao que foi definido na convenção. Mantidas as candidaturas majoritárias e também as proporcionais. Foi uma decisão das mais justas, vindas do Tribunal Eleitoral. A intervenção no diretório municipal do PSB, sem qualquer motivo plausível, a não ser cumprir acordos entre caciques em nível nacional, era uma espécie de bofetada na cara da verdadeira democracia.

No final, foi ela, a democracia, quem realmente venceu!

MAIS UM DEBATE SEM UM DESTAQUE ESPECIAL. CONTINUA TUDO IGUAL NA CORRIDA PELO GOVERNO

Pouco tempo dedicado a propostas. Ataques e contra ataques; alguns poucos elogios; muito discurso, cuidados para não atacar alguém que possa estar ao seu lado no segundo turno. Afora a organização quase perfeita, muito pouco se pode extrair de mais um debate entre os seis candidatos ao Governo de Rondônia, ocorrido na terça à noite, na Rema TV.

Os confrontos até agora não trouxeram nada de novo. O competente jornalista Rubens Coutinho tem razão, quando comenta que assistir a um debate hoje é como entrar no túnel do tempo, porque parece uma repetição dos que se realizavam desde os tempos de Valdir Raupp e de Ivo Cassol, apenas para usar dois exemplos. Só mudou a tecnologia. O resto é quase uma refilmagem.

Entre os principais candidatos, é notória a preocupação de Marcos Rogério e Adailton Fúria em não atacar os demais adversários. Os dois se alfinetam, mas preservam os cuidados para não perder alguém que possa ajudá-los, caso passem para o turno decisivo. Hildon Chaves, um dos nomes fortes, mais uma vez não teve uma performance como a tinha num passado recente.

O petista Expedito Netto também se repete, lembrando das realizações do governo Lula e do apoio dele a Rondônia. O emedebista Pedro Abib, rápido de raciocínio e bem falante, aproveitou os elogios feitos a ele por Hildon Chaves e divulgou vídeo, depois do debate, afirmando: “até os adversários acham Abib o melhor candidato”.

E Samuel Costa? Ele sempre se destaca. Não precisa fazer acordo com ninguém, ataca e não é atacado. Os demais concorrentes e principalmente os com mais chances de segundo turno, ainda esperam contar com ele. Além disso, não se sabe também se a Justiça Eleitoral vai manter ou não sua candidatura. Não tem nada a perder, portanto e pode dizer o que bem entende.

A campanha entra nas últimas quatro semanas sem uma definição clara de quem vai ao segundo turno, que é, sem dúvida, a eleição que importa.

O próximo debate do primeiro turno será dia 21 deste setembro, uma segunda-feira, na SIC TV Rondônia.

JAIR MONTES SERIA APROVADO SER USASSE BOLSONARO NO SEU NOME NA URNA? A IRONIA É DE UM CONHECIDO POLÍTICO RONDONIENSE

Uma sugestão, obviamente recheada de ironia, foi dada ao TRE rondoniense, no caso do candidato à Assembleia Legislativa, Jair Montes, que não pode usar o próprio nome, porque este é o nome político do seu pai. Um conhecido político, com longa história em Rondônia, que já ocupou os mais altos cargos, sugere que Jair Montes acrescente Bolsonaro ao seu nome. “Certamente será aprovado, como o foi no caso do candidato Bruno Bolsonaro Scheid”, ironizou.

O TRE rondoniense, que por décadas deu um show de competência tanto na preparação como na fiscalização das eleições, incluindo decisões importantes e históricas, agora começou a mudar este quadro. O caso de Jair Montes é um deles. O outro, a demora em haver uma decisão sobre se Samuel Costa podia ou não ser candidato ao Governo pelo PSB, foi decidida nesta quinta.

Jair Montes não pode usar seu nome na urna, porque, na verdade, o nome real é Jair Monte. Tem um S a mais. Não parece inacreditável e um argumento quase infantil? Num outro caso praticamente idêntico, o do candidato Paulo Moraes, ele foi autorizado pelo mesmo tribunal da usar o nome do pai, o grande deputado e secretário de segurança Paulo Moraes, infelizmente já falecido. Dois pesos, duas medidas em casos praticamente idênticos. Alguém entendeu?

E o caso do chapéu do candidato Manoel Cuiabano, do Partido Novo? Sua foto com chapéu, inicialmente, foi proibida pelo Ministério Público Eleitoral, embora, apenas como exemplo, o TSE já tivesse autorizado o presidente Lula a usar chapéu na foto da urna. O advogado Juacy Loura Junior, na sua peroração em defesa do cliente perguntou: “por que seu Manoel não pode e Lula pode?”. Felizmente o bom senso predominou e seu Manoel vai ás urnas com seu tradicional chapéu.

JORNALISTA ALERTA: O CRIME ORGANIZADO ESTÁ FINANCIANDO CANDIDATOS À ASSEMBLEIA E À CÂMARA FEDERAL

Respeitado como um jornalista sério e competente, Carlos Sperança, um decano da escrita e sempre bem informado, faz uma denúncia grave em sua coluna publicada em vários sites do Estado: o crime organizado está financiando várias campanhas, tanto para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados também em Rondônia.

Segundo ele, “a prática vem de algum tempo, refletindo em centenas de funcionários fantasmas, em órgãos públicos” e, ainda, “alguns de alta patente, podendo influenciar em negócios e licitações”. É uma situação gravíssima que o experiente e talento Sperança denuncia, alertando as autoridades, embora muito difícil de provar. Sabe-se que nas relações dos partidos há vários nomes ligados ao crime. Como conseguir descobrir quem são e colocar a mão nestes bandidos, aí já é algo de enorme dificuldade.

O jornalista ainda ironiza: “as facções criminosas, principalmente do narcotráfico, entenderam que as penalidades por fraudes em licitações municipais e estaduais têm penas bem menores do que os assaltos a bancos; obras superfaturadas e vendas fraudulentas, desde agulha até avião. Sperança deixa claro: “apostam na impunidade”!

Sabe-se que as facções já financiam candidaturas há tempo. Mas não só isso. Pagam também faculdades para quem, no futuro, as servirá, dentro e fora do serviço público. Os avanços do crime organizado dentro dos partidos, selecionando nomes ligados a ele, são notórios. Raramente alguém é pego.

BILIONÁRIO DOA 100 MIL REAIS PARA CAMPANHA DE NEIDINHA SURUÍ. LUCIANA, DO PT, RECEBEU 1 MILHÃO E MEIO DO SEU PARTIDO

O que tem em comum o banqueiro bilionário e cineasta João Moreira Sales, uma das grandes fortunas do Brasil? Dinheiro não é, claro, porque Neidinha sobrevive com todas as dificuldades que os brasileiros, que não herdam um banco como o Itaú, têm. Então, claro, só resta a ideologia.

Dono de uma fortuna estimada em mais de 4 bilhões de dólares, cerca de 22 bilhões de reais aos valores de hoje, João usa parte do seu dinheiro para investir em políticos de esquerda, além de gastar alguns milhões em projetos sociais e ambientais.

Ele destinou 100 mil reais para a campanha da rondonienses Neidinha Suruí ao Senado. Não se sabe, ao menos até agora, que o dinheiro do bilionário tenha chegado ao bolso de algum outro candidato de esquerda. Outra candidata, a petista Luciana Oliveira, já recebeu 1 milhão e meio de reais, mas do seu partido.

Neidinha apareceu com mais destaque no noticiário por um problema: seu partido, o PSB, sofreu uma intervenção do diretório nacional derrubou todas as candidaturas, incluindo a dela. Houve uma gritaria no meio do esquerdismo, até que os interventores voltaram atrás e autorizaram que ela mantivesse a campanha e concorresse.

Fosse em São Paulo, terra de ambientalistas de ar condicionado, certamente, por representar um grupo indígena, ela teria alguma chance. Por aqui, sua missão será tipo impossível.

Mas como em eleição nada é definitivo até a contagem do último voto, esperemos para ver!

VEM AÍ UM FINAL DE SEMANA COM TEMPESTADES, RAIOS E VENTOS FORTES. ENERGISA VAI USAR PLANO DE CONTINGÊNCIA

Preparemo-nos! A previsão é de chuvas pesadas e tempestades. Com raios e ventos fortes. O final de semana em Rondônia, ao menos pelos institutos de meteorologia, será de assustar. Ventos de até 60 km/hora, que podem causar muitos danos. É hora, para a Energisa de colocar em prática seu plano de contingência, para resolver eventuais problemas com a energia elétrica, que geralmente acontecem durante este período de tempestades.

O alerta meteorológico aponta aumento gradual da instabilidade. Neste sábado, o cenário tende a se tornar mais crítico, com previsão de chuva forte, condição que também pode se estender ao domingo. A atenção é maior para os municípios de São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura e algumas localidades da região sul do estado, avisa a Energisa.

Chuvas fortes, raios e rajadas de vento podem causar a queda de árvores, lançar galhos e outros objetos sobre a rede, além de danificar cabos, postes e equipamentos. Dependendo da gravidade e das condições de acesso ao local, os reparos podem exigir procedimentos mais complexos, para garantir a segurança dos profissionais e da população.

A Energisa reforça alguns cuidados importantes, como procurar abrigo em local fechado ao perceber a aproximação da chuva; evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas. Se possível, e com segurança, retire aparelhos eletroeletrônicos das tomadas antes da tempestade. Jamais se aproxime de cabos rompidos ou objetos em contato com a rede elétrica. Ao dirigir, evite áreas alagadas e não estacione sob árvores de grande porte. Se um cabo cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro, não toque nas partes metálicas e peça ajuda. As ocorrências envolvendo falta de energia, cabos rompidos ou objetos sobre a rede devem ser comunicadas pelo aplicativo Energisa On, pelo WhatsApp Gisa, no número (69) 99358-9673, ou pelo telefone 0800 647 0120.

O REI ESTÁ NU! A DEMOCRACIA QUE DEFENDE É A QUE O BENEFICIA E NÃO PERMITE SUA PUNIÇÃO

O Rei está nu! O carrasco está nu! Qualquer das duas expressões caem muito bem no ministro Alexandre de Moraes, exposto nacionalmente numa teia de corrupção que envolve o banqueiro preso Daniel Vorcaro, a esposa do ministro e familiares. As trocas de mensagens com um criminoso; o pedido de socorro de Vorcaro a ele, para protegê-lo; os 129 milhões de um contrato com a mulher de Moraes e o fato do contrato ter a redação final feita pelo próprio, expõe a podridão do poder, denunciada à sociedade pela Policia Federal e pelo corajoso ministro André Mendonça. Mesmo com a grita de grande parte da sociedade brasileira e parte da classe política (menos os partidos de esquerda, é claro!) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quer abrir processo de impeachment contra Moraes.

Obviamente com muito medo, por ter um rabo muito mais longo do que um Anquilossauro, um dos dinossauros com maior rabo entre os gigantes que dominavam o Planeta há 65 milhões de anos, Alcolumbre prefere o ódio do país e criar o clima para que ele mesmo possa acabar atrás das grades.

O presidente do Senado já disse que não topa o processo de impeachment nem com 81 assinaturas, ou seja, todos os senadores, inclusive ele. Esbofeteia o Brasil, para manter no cargo um ministro atolado em denúncias de corrupção.

Enfim, o carrasco do 8 de Janeiro, que condenou idosos e deficientes; jovens e a mulher do batom a vários anos de prisão, em nome da democracia, agora deixa claro que tipo de democracia quer: a que o beneficie e não o puna!

CASO ENVOLVENDO DENÚNCIAS CONTRA MORAES REPERCUTE TAMBÉM ENTRE POLÍTICOS DE RONDÔNIA

O senador Marcos Rogério, agora candidato ao Governo, foi às redes sociais tratar do caso de graves denúncias de corrupção contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os demais concorrentes não falaram sobre o caso, ao menos até a noite da quinta-feira. Outro senador, Jaime Bagattoli, poucas horas depois das denúncias, foi às redes sociais avisar que foi um dos primeiros assinar mais um pedido de impeachment do ministro envolvido no caso Vorcaro. Confúcio, em todas as ocasiões em que se debatem pautas que podem prejudicar o Planalto, sempre tem evitado se pronunciar. Obviamente, não houve, até agora, qualquer posicionamento do senador do MDB, Confúcio Moura, aliado de primeira hora do governo Lula e que não abordou a questão da série de graves acusações contra Moraes, outro grande, senão o princípio, aliado ao atual governo brasileiro.

O candidato ao Senado Bruno Scheid também tem se pronunciado seguidamente sobre decisões do STF e também defende o impeachment de Alexandre de Moraes. O representante do PL tem sido uma voz muito forte contra as condenações do 8 de Janeiro e a prisão de Jair Bolsonaro. Dois deputados federais (Fernando Máximo e Cristiane Lopes) também divulgaram vídeos em suas redes, avisando que estão junto aos que querem que o presidente do Senado coloque a questão do impeachment de Moraes como questão urgente. Pelo menos publicamente, não houve outras manifestações de políticos rondonienses contra a situação complexa e as denúncias terríveis assacadas contra o ministro.

PERGUNTINHA

Você sabia que um servidor do TJ de Rondônia e outro da Agevisa perderam suas gratificações e estão em tratamento psiquiátrico até hoje, depois de terem sido falsamente acusados de assédio sexual por duas funcionárias, fato que não ocorreu, já que eles foram absolvidos em todas as instâncias, mas as mulheres que fizeram a falsa denúncia continuam nos seu trabalhos, como se nada tivesse acontecido?