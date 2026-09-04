Operação Quirinus entra em presídio e mira comunicação de facção

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/09/2026 às 09h15

Uma das alas da Casa de Detenção de Pimenta Bueno, em Rondônia, foi alvo de uma intervenção policial nesta sexta-feira (4), durante uma nova etapa da Operação Quirinus. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular.

As diligências estão relacionadas à investigação sobre a atuação de facções criminosas dentro do sistema prisional. Conforme as apurações, um advogado teria sido utilizado para fazer a intermediação de comunicações clandestinas entre a organização criminosa e suas lideranças.

A mobilização corresponde à terceira fase da Operação Quirinus. Os trabalhos são conduzidos pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2), vinculada à DECCO, com apoio da Polícia Penal.

A ação é realizada de maneira integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Penal e conta com respaldo da SESDEC. Até o momento da divulgação das informações, não havia sido apresentado um balanço completo da operação. Novos detalhes sobre os desdobramentos devem ser informados pelas autoridades policiais ao longo da ação.