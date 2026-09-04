Cacoal celebra a Independência com grande desfile cívico na Avenida Porto Velho

Por ASSESSORIA

Publicada em 04/09/2026 às 09h13

Cacoal se prepara para celebrar a Independência do Brasil com um grande encontro de civismo, patriotismo e participação popular. No dia 7 de Setembro, a Avenida Porto Velho será novamente tomada pelas cores, símbolos e manifestações que representam a história e a diversidade do país.

PROGRAMAÇÃO

16h

Concentração em frente ao Bob’s

17h

Início do desfile pela Avenida Porto Velho, seguindo em direção à Caixa Econômica Federal

A programação começa às 16h, com a concentração em frente ao Bob’s. Às 17h, terá início o desfile cívico, que seguirá pela Avenida Porto Velho em direção à Caixa Econômica Federal.

A celebração reunirá 27 escolas da Rede Municipal de Ensino, além de escolas estaduais e particulares, estudantes, professores e diferentes instituições que fazem parte da vida da comunidade.

EDUCAÇÃO PRESENTE NA AVENIDA

27 escolas

da Rede Municipal de Ensino participarão da celebração

Entre os participantes estarão também a fanfarra da Fundação Bradesco, os Desbravadores, o CTPM IX, forças de segurança e diversas outras instituições, formando um dos momentos mais representativos do calendário cívico do município.

Mais do que um desfile, será um grande encontro de gerações em torno da cidadania, da educação e do sentimento de pertencimento à comunidade.

Mais do que a passagem de pelotões pela avenida, o 7 de Setembro será uma oportunidade para reunir famílias, estudantes e instituições em torno dos valores que ajudam a construir uma sociedade democrática: respeito, cidadania, diversidade, responsabilidade e união.

A educação terá papel central na programação. Neste ano, a mensagem também chama atenção para a importância da inclusão e para o reconhecimento das diferenças como parte do processo de formação humana e educacional.

TEMA

Educação Inclusiva,

Diversidade que Ensina,

Inclusão que Transforma

Sob o tema “Educação Inclusiva, Diversidade que Ensina, Inclusão que Transforma”, o desfile reforça que uma sociedade se torna mais forte quando reconhece, acolhe e garante espaço para todos.

Ao longo da Avenida Porto Velho, cada escola e instituição levará ao público um pouco de sua identidade, de seus projetos e do trabalho realizado durante o ano, transformando o desfile em uma grande manifestação coletiva de pertencimento e amor pelo Brasil.

CONVITE À COMUNIDADE

Famílias, estudantes e toda a população estão convidados a ocupar a Avenida Porto Velho e participar desta grande celebração.

No Dia da Independência, Cacoal é convidada a ocupar a avenida não apenas para assistir a um desfile, mas para celebrar aquilo que une sua gente: educação, cidadania, respeito às diferenças e esperança em um país construído por todos.

7 DE SETEMBRO • CACOAL

Civismo, educação, diversidade e união na avenida

Você e sua família são convidados especiais desta grande celebração da Independência do Brasil.

Foto: tribunapopular