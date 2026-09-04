Confrontos da Copa do Brasil; Judô e medalha nacional de Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 04/09/2026 às 09h22

Top 4 da Copa do Brasil: Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco disputam o título.

Copa do Brasil - A Copa do Brasil já conhece seus quatro semifinalistas. Representando quatro estados diferentes — feito que não acontecia desde 2021 —, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco seguem vivos na busca pelo título.

O Tricolor Gaúcho carimbou a última vaga ao vencer o clássico contra o Inter por 3 a 1. Na terça, o Galo bateu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena MRV. Na quarta, o Vasco despachou o Vitória vencendo por 2 a 0 em Salvador, enquanto o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Santos e avançou pela vantagem (3x0) construída na ida.

Confrontos das semifinais (1º e 8 de novembro):

Palmeiras x Vasco

Atlético-MG x Grêmio

Tabelinha Rondoniense

Artes marciais gratuitas na capital e medalha de prata em Pimenta Bueno.

Jiu-Jitsu - O Porto Velho Shopping inicia a programação do "Setembro em Movimento" com aulas gratuitas de Jiu-Jitsu! Em parceria com a academia Leão de Judá Brazilian Jiu-Jitsu, a ação busca promover saúde, disciplina e qualidade de vida para pessoas de todos os níveis de experiência.

As atividades acontecem em duas datas: no dia 4 de setembro, no Espaço de Experiência (2º piso), e no dia 30 de setembro, no Quintal do Madeira, ambas das 19h30 às 21h.

O evento faz parte de um mês repleto de atrações esportivas e culturais gratuitas no shopping. Aproveite a oportunidade para fortalecer o corpo e a mente sem pagar nada!

Judô - O esporte e a tradição se encontram no próximo dia 5 de setembro! O Ginásio do Colégio Major Guapindaia, em Porto Velho, recebe o V Festival Judô Universo, evento que promete reunir alunos de todas as idades, praticantes experientes e famílias em um dia de aprendizado e convivência.

Fundada pelos professores Marcos Antônio Grützmacher, Mauro Fumio Matsubara e Nalbumi Tagushi, a Judô Universo reafirma sua história de décadas na formação de atletas. O festival vai além da competição: oferece premiações com medalhas, estimula a troca de experiências entre gerações e fortalece os laços do judô rondoniense. Uma verdadeira festa da modalidade na capital!

Medalha - Rondônia brilhou no cenário acadêmico nacional! A equipe "Herança do Saber", da Escola Estadual Prof. Valdir Monfredinho, de Pimenta Bueno, conquistou a medalha de prata na final presencial da 18ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada na Unicamp, em Campinas (SP). Liderada pela professora Scheila Haese, a equipe dos alunos Julia Aguiar, Emily Vitória e Felipe Fagundes superou mais de 64 mil inscritos em todo o país. O feito foi tão marcante que a delegação recebeu até uma homenagem do comandante do voo de retorno ao estado, emocionando os passageiros! A conquista reafirma a força e o protagonismo da educação pública rondoniense.