Campeonato Municipal de Futebol 2026 em Espigão tem inscrições prorrogadas até 5 de setembro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/09/2026 às 15h33

As equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futebol 2026 de Espigão d’Oeste devem contar com no mínimo 11 e no máximo 20 atletas. A idade mínima exigida para os jogadores é de 15 anos completos. A competição terá disputas nas Séries A e B e contará com premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas.

A taxa de inscrição foi estabelecida em R$ 50 por equipe. Conforme divulgado, o valor arrecadado será destinado a entidades sociais do município.

O período para garantir participação na competição foi ampliado pela Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo (SEMELC). Com a prorrogação, o prazo final para inscrição passou a ser 5 de setembro.

Segundo a divulgação da Prefeitura, a extensão do período ocorreu após pedidos para que houvesse mais tempo para a formação e inscrição das equipes. As vagas são limitadas.

Os interessados devem reunir a equipe e providenciar a documentação necessária dentro do novo prazo. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Prefeitura de Espigão d’Oeste, em www.espigaodooeste.ro.gov.br.