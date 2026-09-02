Porto Velho entra no clima da PVH Cup com abertura oficial nesta quinta-feira (3)

Por André Oliveira

Publicada em 02/09/2026 às 16h23

A capital rondoniense vai respirar futebol a partir desta quinta-feira (3). É quando Porto Velho recebe a abertura oficial da PVH Cup de Soccer Society 2026, em uma grande celebração do esporte de base. O evento acontece a partir das 19h, no Ginásio Cláudio Coutinho, reunindo atletas, equipes, familiares e apaixonados pelo futebol.

A abertura acontece nesta quinta-feira (3), enquanto a competição começa oficialmente na sexta-feira (4) na Arena Elsinho e Sports Baggio. Os jogos seguem até o dia 7 de setembro, em quatro dias de disputas e muita emoção.

Realizada pela Federação Rondoniense de Soccer Society, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a PVH Cup reúne números expressivos: são 124 equipes, cerca de 2.500 atletas e 240 jogos, nas categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Esporte que abre portas

A PVH Cup vai muito além das quatro linhas. A competição cria um ambiente de integração entre atletas, famílias e equipes, ao mesmo tempo em que incentiva a prática esportiva, a inclusão social, a cidadania e a formação de crianças e adolescentes.

Segundo Léo Moraes, iniciativas como a PVH Cup ajudam a construir novas oportunidades para a juventude

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, iniciativas como a PVH Cup ajudam a construir novas oportunidades para a juventude.

“Quando a gente investe no esporte, investe também em oportunidades, disciplina, convivência e sonhos. A PVH Cup coloca Porto Velho no centro do futebol de base e permite que nossas crianças e adolescentes tenham a chance de competir, evoluir e mostrar o seu talento”.

O secretário da Semtel, Cássio Moura, destaca a dimensão da competição e o papel do município no fortalecimento do esporte.

“É uma competição que movimenta toda a cidade e mostra a força do nosso futebol de base. São milhares de atletas reunidos e muitas famílias envolvidas. Para a Semtel, é uma satisfação apoiar um evento que promove o esporte e cria oportunidades para esses jovens”.

Olhares voltados para novos talentos

Além da experiência de competir em um grande torneio, os jovens atletas terão a oportunidade de serem observados por profissionais ligados a importantes clubes do futebol brasileiro.

A PVH Cup contará com a presença de olheiros de São Paulo, Corinthians, Cuiabá, Palmeiras, Bangu e Fluminense, que estarão acompanhando as partidas em busca de novos talentos.

A presença dos observadores aumenta a visibilidade dos atletas e pode representar uma oportunidade para que jovens de Porto Velho e de outras cidades sejam descobertos e deem novos passos na carreira esportiva.

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