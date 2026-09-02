Clínica de Bem-Estar Animal faz pausa no feriado e retoma atendimentos na terça-feira

Por Sema

Publicada em 02/09/2026 às 16h15

A Clínica de Bem-Estar Animal terá uma breve pausa nas atividades na próxima segunda-feira, 7 de setembro, em razão do feriado da Independência do Brasil. Neste dia, não haverá atendimento presencial na unidade.

O funcionamento será retomado normalmente na terça-feira, 8 de setembro, quando a equipe estará novamente à disposição dos tutores e seus animais.

A pausa é uma oportunidade para que a equipe também possa descansar antes de voltar à rotina de cuidados. Para os tutores que precisam de atendimento, a orientação é se organizar com antecedência e programar consultas e procedimentos para os dias de funcionamento da unidade.

Localizada na Avenida Mamoré, nº 1120, no bairro Lagoinha, a Clínica de Bem-Estar Animal oferece atendimento presencial para cães e gatos, com serviços que auxiliam no acompanhamento da saúde e na prevenção de doenças. Entre eles estão consultas veterinárias, exames laboratoriais básicos, raio-X, ultrassonografia abdominal e cirurgias de castração, além de alguns procedimentos cirúrgicos de emergência, conforme avaliação da equipe veterinária.

Além dos atendimentos realizados na unidade, a clínica também atua em situações que envolvem animais em condição de abandono ou vítimas de maus-tratos. A equipe realiza resgates quando necessário e recebe denúncias da população que possam ajudar a identificar animais em situação de vulnerabilidade. Os casos podem ser comunicados pelo Disk Denúncia, pelo telefone (69) 98423-4092. A participação da população é importante para que situações de abandono e maus-tratos possam ser identificadas e encaminhadas para as providências necessárias.

Mais do que oferecer atendimento, a clínica representa um espaço de acolhimento para tutores que buscam cuidados para aqueles que fazem parte da família. O acompanhamento veterinário é importante não apenas quando o animal apresenta algum problema de saúde, mas também para prevenção, diagnóstico e manutenção da qualidade de vida.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Arthur Borin, ações voltadas ao cuidado animal também refletem o compromisso com uma cidade mais consciente e responsável. “Quando cuidamos dos animais, também estamos cuidando das famílias e da nossa comunidade. Garantir acesso a serviços veterinários é uma forma de promover saúde, prevenção e bem-estar, fortalecendo uma relação mais responsável e carinhosa entre as pessoas e seus animais.”

O prefeito, Léo Moraes, também destaca a importância de manter serviços que atendam às necessidades dos tutores e contribuam para a qualidade de vida dos animais. “Os animais fazem parte da vida e da família de muitas pessoas. Por isso, é importante que o município também esteja presente nessa área, oferecendo serviços que possam ajudar os tutores e garantir mais cuidado e qualidade de vida aos animais.”

Depois do feriado, a Clínica de Bem-Estar Animal estará de portas abertas novamente na terça-feira, 8 de setembro, dando continuidade aos atendimentos e ao cuidado diário com os amigos de quatro patas.

Serviço

Clínica de Bem-Estar Animal

Endereço: Avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha – Porto Velho

Atendimento: presencialServiços: consultas veterinárias, exames laboratoriais básicos, raio-X, ultrassonografia abdominal, cirurgias de castração e algumas cirurgias de emergência.Resgates e denúncias: atendimento a ocorrências envolvendo animais em situação de abandono ou maus-tratos.

Disk Denúncia: (69) 98423-4092

Fechado: segunda-feira, 7 de setembro

Retorno: terça-feira, 8 de setembro