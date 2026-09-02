Sílvia Cristina apresenta prioridades para o Senado e reforça: “Nosso mandato é de entrega, não de discurso vazio”

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 15h52

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) apresentou, na manhã desta quarta-feira (2), as prioridades que pretende levar para o Senado e reforçou o principal argumento de sua trajetória política: resultado concreto. Em entrevista ao Bom Dia Rondônia, da TV Rondônia, conduzida pelo jornalista Jefferson Carvalho, Sílvia falou sobre saúde, educação, combate à violência contra a mulher, setor produtivo, economia e política nacional.

Ao longo da entrevista, Sílvia voltou várias vezes ao histórico de ações já realizadas em Rondônia para mostrar o que pretende ampliar em um eventual mandato no Senado.

“O nosso mandato é de entrega, não é de discurso vazio.”

A frase foi usada pela candidata ao lembrar projetos e investimentos principalmente na área da saúde. Sílvia destacou que prometeu um hospital e, segundo afirmou, participou da implantação de quatro estruturas voltadas ao atendimento da população.

A saúde, aliás, apareceu como uma das marcas centrais de sua trajetória. Sobrevivente de um câncer de mama, Sílvia lembrou que a experiência com a doença a levou a participar da criação do primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer e, mais tarde, a transformar o tema em uma das prioridades de sua atuação parlamentar.

Durante a entrevista, ela citou dois hospitais voltados à prevenção e diagnóstico do câncer, um projeto de atendimento de catarata e o hospital de reabilitação de Porto Velho, que, segundo relatou, já beneficiou dezenas de milhares de pessoas.

“Quem entregou obras, quem tem um mandato de entrega, tem a capacidade de fazer ainda mais no Senado.”

Mulheres no centro da proteção

Outro ponto de destaque foi o combate à violência contra a mulher. Sílvia classificou como grave a situação de Rondônia nos indicadores de feminicídio e defendeu reforço na estrutura de atendimento às vítimas.

A candidata criticou o fato de delegacias especializadas não funcionarem durante toda a noite e nos finais de semana e defendeu mais profissionais, estrutura e uma rede de acolhimento capaz de dar suporte às mulheres quando elas mais precisam.

“Nós não aceitamos mais mulheres sendo mortas e sendo violentadas por quem deveria protegê-las.”

Sílvia afirmou que pretende utilizar tanto a atividade legislativa quanto os recursos disponíveis ao mandato para apoiar a ampliação de delegacias, contratação de profissionais e fortalecimento da rede de proteção.

Educação com valorização de quem ensina

Professora de formação, Sílvia também colocou a educação entre as prioridades que pretende levar ao Senado.

Para ela, melhorar os índices do ensino passa pela valorização dos professores, melhoria das condições de trabalho e estrutura adequada nas escolas.

“Como que a gente melhora isso? Valorizando quem de fato ensina.”

A candidata também citou o projeto Cidadania Plena, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, como exemplo de iniciativa voltada à profissionalização e qualificação.

Apoio a quem produz

No campo econômico, Sílvia defendeu mais segurança para produtores, empresários e trabalhadores dos setores que sustentam boa parte da economia rondoniense.

Ela afirmou que produção e preservação ambiental podem caminhar juntas, mas cobrou avanços em regularização fundiária, financiamento e segurança jurídica.

“Dá, sim, para cuidar do meio ambiente, mas também não esquecer aquilo que é primordial, cuidar de quem planta, de quem produz.”

Sílvia também defendeu a legalização e regulamentação das atividades ligadas à mineração e ao setor madeireiro, acompanhadas de fiscalização, mas sem ações que, na avaliação dela, prejudiquem quem trabalha dentro da legalidade.

Na economia, lembrou ainda que votou contra a reforma tributária por entender que a proposta não representava uma redução suficiente da carga sobre quem empreende.

“Como senadora, eu vou ser incisiva e vou ser combativa.”

Para Sílvia, fortalecer empresas e pequenos empreendedores é um dos caminhos para ampliar os empregos formais e reduzir a informalidade.

Anistia e Bolsonaro

No campo nacional, Sílvia classificou como um “excesso” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou ser favorável à anistia relacionada aos atos de 8 de Janeiro.

“Sou completamente a favor da anistia.”

A candidata defendeu ainda que as penas sejam analisadas individualmente e disse acreditar que cada caso deve ser tratado conforme a participação de cada pessoa nos acontecimentos.

Ao final da entrevista, Sílvia voltou ao ponto que pretende colocar no centro da candidatura ao Senado: experiência transformada em resultado.

Saúde, educação, proteção às mulheres, apoio ao setor produtivo e capacidade de dialogar foram apresentados pela candidata como prioridades de uma nova etapa política. Para Sílvia, a disputa pelo Senado não começa apenas com promessas, mas com um histórico que ela própria resumiu diante das câmeras: