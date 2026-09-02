Administração municipal inicia a troca da ponte na comunidade Pingo D’água

Por Luizinho Carvalho/Jornalista

Publicada em 02/09/2026 às 15h50

Após a solicitação por parte do cacique Joacilio Cinta Larga e demais lideranças junto ao vereador Bahia (PL), o representante do Pacarana no Legislativo Mirim levou a demanda ao refeito Weliton Campos (PL) que sinalizou positivo para o atendimento a propositura.

Esta semana a equipe de pontes da prefeitura já se encontra no local com equipamentos pesado, promovendo a construção da nova passagem que interliga a comunidade indígena ao distrito do Pacarana e demais comunidades adjacentes.

A ponte de tamanho médio está sendo construída e irá proporcionar uma melhor mobilidade as comunidades indígenas que a utilizam para se locomover, principalmente o transporte escolar cuja utilização da passagem é essencial para o deslocamento de dezenas de alunos.

Ao acompanhar os trabalhos o vereador Bahia agradeceu ao prefeito Weliton pelo atendimento e se colocou a disposição das lideranças da comunidade para somar nos pleitos de iniciativa dos moradores nas melhorias para atender a coletividade na aldeia Pingo D’água.

“Essa ponte já vinha causando problemas aos moradores e agora com o atendimento do prefeito, estamos resolvendo essa demanda que as lideranças haviam nos procurado e pedido ajuda, reafirmamos o nosso compromisso de trabalho as nossas comunidades”, citou o vereador.

Por: Luizinho Carvalho/Jornalista