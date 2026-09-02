Ex-genro de Ana Maria Braga pede vaga em A Fazenda após demissão

Por ig

Publicada em 02/09/2026 às 15h38

Badarik González, ex-marido da filha de Ana Maria Braga, a artista Mariana Mafeis, fez um apelo nas redes sociais por uma vaga no reality show A Fazenda 18, da TV Record, que chega às telinhas no dia 14 de setembro. O professor de ioga afirmou que perdeu um emprego na padaria após a repercussão da medida protetiva movida por sua ex-esposa.

“TV Record, aqui tem um peãozinho... mas sem prego, sem martelo e sem emprego! Já estou desempregado... então, se a ideia é encontrar alguém disposto a encarar A Fazenda, eu já estou dando o recado!”, disse.

Nos últimos tempos, Badarik foi indagado por internautas sobre uma possível participação em A Fazenda.

“Não quero viver à sombra daqueles que se escondem atrás da intolerância, que culpam os outros pela própria incapacidade de perdoar ou de aceitar que, muitas vezes, a raiva está em quem a sente e não necessariamente naquele que supostamente a provocou”, disse.

Em outras ocasiões, ele pediu compaixão ao público e, sem citar a filha da apresentadora Ana Maria Braga, afirmou que não queria que seus filhos sofressem com todo esse processo.

"Eu quero pedir, por favor, compaixão, muita compaixão. Existem as crianças. Existe criança de dois aninhos e cinco aninhos. Merecemos ser abraçados pelo amor, pelo respeito, pelo diálogo", pontuou na época.

"Eu não estou aqui para atacar ninguém. Espero apenas que possamos olhar para as crianças com muita compaixão e colocar o bem delas acima de qualquer conflito. Essa é a prioridade. Qualquer conflito, seja qualquer medida, qualquer situação, violência, qualquer coisa, elas são a prioridade", frisou.

Quem é Badarik González?

Badarik é natural da Colômbia e trabalha no Brasil como professor de ioga. Ele é pai de duas filhas com Mariana: Varuna, de 5 anos, e Hima, de 2.

Mariana Maffeis e Badarik González foram casados por seis anos e, há dois meses, tudo chegou ao fim. A separação se tornou pública após a notícia de que a filha da comunicadora global teria pedido uma medida protetiva contra o ex.

sobre sua situação financeira. Em 2024, após levar os filhos para uma aula de equitação, ele falou sobre as críticas dos seguidores que diziam que vivia às custas da apresentadora global.

"Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós", disse na época.