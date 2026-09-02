Virginia se compara a Ana Castela após detalhe inusitado em live

Por IG

Publicada em 02/09/2026 às 15h34

Virginia Fonseca, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (2) ao citar o nome de Ana Castela, de 22 anos. A situação ocorreu durante uma transmissão ao vivo no TikTok, quando a influenciadora recebeu um filtro de cowgirl e rapidamente associou o visual ao da cantora, que já namorou seu ex-companheiro, Zé Felipe.

Enquanto interagia com os seguidores, o filtro, que consistia em um chapéu e um lenço cor-de-rosa no pescoço, surgiu na tela, surpreendendo a influenciadora, que disparou: “Ana Castela aqui?”. Bem-humorada, a loira seguiu cantarolando um trecho do clássico sertanejo “Na Sola da Bota”, de Rio Negro e Solimões.

A reação espontânea de Virginia logo chamou a atenção de internautas, que questionaram até onde vai a suposta rivalidade entre as famosas. “A galera descobriu que as duas não têm rivalidade nenhuma, e quem criou foram os próprios fãs”, escreveu uma. “A mídia que forma toda rivalidade e os seguidores compram a ideia”, especulou outra. “O povo cria rivalidade onde não tem, ué”, afirmou outra.

Houve também quem apostasse que a suposta antipatia de Virginia com relação à cantora, é ligada diretamente ao seu ex-relacionamento com Zé Felipe, com quem a loira manteve um relacionamento por cinco anos. “Ela gosta da Ana Castela só se Ana não estiver com o Zé Felipe... ao contrário não gosta. Inferniza”, declarou uma internauta. “Quando ela não está namorando o Zé Felipe, elas ficam de boa”, disse outro usuário do Instagram.

Em março deste ano, Ana Castela viu seu nome envolto em uma polêmica familiar. Na ocasião, mesmo após o fim do relacionamento com Zé Felipe, a cantora passou um fim de semana hospedada na mansão dos ex-sogros, Leonardo e Poliana Rocha.

Apesar do clima descontraído do reencontro com o ex-namorado e a família famosa, um vídeo em que a artista aparece maquiando , de três anos, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, parece ter desagradado a influenciadora.

Em resposta ao registro, que viralizou nas redes sociais, Virginia publicou um vídeo em que surge maquiando a criança. “Agora, ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse. Em seguida, a herdeira responde: “Só a mamãe agora”.

Na época, a situação causou burburinho nas redes sociais e muitos fãs das famosas interpretaram a atitude de Virginia como uma indireta para Ana Castela. No X (antigo Twitter) a empresária recebeu mensagens falando sobre sua suposta indireta. “A Virginia claramente com ciúmes da Flor com a Ana Castela”, escreveu um usuário. “Muito escrota. Usa a filha para alfinetar a Ana”, escreveu outra internauta. “Ana não quer ser mãe das Marias não, podem dormir tranquilas, ela só trata bem crianças, coisa que qualquer ser humano normal faz”, disse uma terceira.