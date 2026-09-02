Luana Piovani desmente Pedro Scooby após polêmica com os filhos

Por IG

Publicada em 02/09/2026 às 15h29

Piovani culpa Scooby por piolhos e machucados dos filhos; surfista rebate e ela desmente versão dele.

Luana Piovani, de 50 anos, voltou a dar o que falar nas redes socais nesta quarta-feira (2) ao publicar uma série de vídeos criticando a paternidade do ex-marido, Pedro Scooby, de 38 anos. A atriz, que havia apontado uma suposta falta de cuidados do surfista com os filhos, foi rebatida pelo atleta, porém, desmentiu a versão apresentada por ele.

Leia mais: Luana Piovani critica Scooby após encontrar piolhos nos filho.

Tudo começou quando Luana publicou uma série de Stories no Instagram, em que expôs que os gêmeos Liz e Bem, de 11 anos, frutos de seu casamento com Scooby, supostamente não estavam sendo bem cuidados durante o período em que estiveram no Brasil, sob a responsabilidade do pai.

Em uma das imagens compartilhadas, a atriz mostrou um papel com diversos piolhos, que segundo ela, seriam de Liz. Na legenda, ela aproveitou para alfinetar o ex-marido e citar a participação dele no quadro "Dança dos Famosos". "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar", disparou.

Na sequência, ela mostrou machucados nas pernas e nos pés de Bem. Segundo Luana, o filho é alérgico a picadas de insetos e coleciona ferimentos adquiridos.

Reprodução/Instagram

Luana Piovani detona Pedro Sccoby e expõe suposta falta de cuidado com os filhos.

Após as acusações, Pedro Scooby veio a público e rebateu a versão apresentada pela atriz. Por meio dos Stories, ele afirmou que a filha já estava com piolhos quando chegou ao Brasil. "A Liz já veio com piolho de Portugal. E a gente cuidou, a gente estava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda", começou.

Ele pontuou que o problema não atingiu os outros filhos que vivem com ele no Rio de Janeiro. "Tanto que a Aurora nunca teve piolho aqui, o Dom nunca teve piolho... E isso é uma coisa recorrente em Portugal", afirmou.

Sobre os machucados do filho Bem, Scooby justificou dizendo que o menino tem uma vida bastante ativa e que foi picado por insetos durante uma viagem à Bahia. "Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que tá com a perna cheia de catapora, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas, [...] e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa, [...] todo dia indo pra praia, surfando todo dia", disse. Por fim, o atleta garantiu que os filhos estão bem: "As crianças estão bem, felizes... E é isso, tamo junto."

Luana Piovani desmente Pedro Scooby após polêmica com os filhos.. Foto: Reprodução/Instagram

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Luana Piovani desmente versão de Pedro Scooby

Após as justificativas apresentadas publicamente pelo ex-marido, Luana Piovani voltou às redes sociais, visivelmente indignada. A loira rebateu a versão de Scooby e, para provar seu ponto, usou um print de uma conversa com Cintia Dicker, que se separou do surfista recentemente.

"Língua de trapo! Fala com a Cintia, a sua ex-esposa, pra você ver. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois", disse Luana. A atriz ainda relatou um diálogo que teve com a modelo, por quem disse ter muito carinho e respeito. "Eu falei: 'Cintia, eu mudo de nome se foi no primeiro dia que ela chegou'. Ela me respondeu: 'Foi uma semana depois'". Na sequência, ela bateu o martelo e responsabilizou o ex-marido pelo contágio: "Ela pegou piolho no Brasil com você".

Luana admitiu que há uma problema relacionado a piolhos em Portugal, porém, pontuou que sempre checa a cabeça dos filhos. Por fim, ela deixou um recado para o ex-marido: "Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura tua onda, cresce, evolui. Não fica se defendendo não, cara. Aprende. Tá? Aprende".