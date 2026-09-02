Hélio de La Peña coloca mansão à venda por R$ 20 mi

Por IG

Publicada em 02/09/2026 às 10h32

O humorista Hélio de La Peña, conhecido por sua participação no Casseta & Planeta, colocou à venda a mansão onde viveu com a família por mais de dez anos. Localizado no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, o imóvel está avaliado em R$ 20 milhões.

A mansão de Hélio de La Peña tem 495 m² de área construída e conta com cinco quartos, quatro banheiros, piscina e uma área externa cercada por verde. A decoração também chama atenção pela presença de elementos que remetem à cultura brasileira.

Logo na entrada, a residência tem uma escadaria de madeira artesanal e piso do mesmo material. O imóvel reúne móveis contemporâneos e peças de design assinadas por nomes como Geraldo de Barros e Sérgio Rodrigues.

No segundo andar ficam os quartos e uma sala de televisão de grandes proporções, com diversos livros. A combinação de madeira, móveis e objetos de decoração dá à casa um estilo marcado por referências brasileiras.

Quem é Hélio de La Peña?

Hélio Antonio do Couto Filho, mais conhecido como Hélio de La Peña, nasceu em 18 de junho de 1959, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro.

Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, o humorista chegou a trabalhar na área, mas decidiu mudar de carreira e seguir no mundo do entretenimento. Ao longo da trajetória, atuou como ator, humorista, escritor e roteirista.