Irã ataca bases militares dos EUA no Oriente Médio e diz que petroleiros explodiram em Ormuz após colidirem com minas navais

Por G1

Publicada em 02/09/2026 às 10h48

Teerã afirmou ter atacado alvos no Bahrein, na Jordânia, no Kuwait e no Iraque como retaliação a bombardeio norte-americano na terça. Navios comerciais atingidos nesta quarta (2) transitavam em rota não autorizada, segundo Guarda Revolucionária iraniana.

O Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio entre terça e quarta-feira (2) em retaliação a uma nova onda de bombardeios norte-americanos contra alvos iranianos no Estreito de Ormuz.

Teerã também afirmou nesta quarta que dois petroleiros "explodiram e ficaram em chamas" após colidirem com minas navais em Ormuz. (Leia mais abaixo)

O Irã afirmou ter atacado com mísseis e drones instalações norte-americanas no Bahrein, na Jordânia, no Kuwait e no Iraque. A magnitude da retaliação pode estar ligada também às mortes em uma festa de casamento que foi atingida pelo bombardeio dos EUA contra o território iraniano na terça.

Kuwait

A Guarda Revolucionária iraniana disse ter feito ataques com mísseis e drones contra a base aérea Ali Al Salem, no Kuwait, na terça e na quarta, e que teve como alvos as instalações de alojamento de um comandante americano e estruturas relacionadas a drones.

O serviço de combate a incêndios do país informou que equipes controlaram um incêndio em um complexo residencial na capital após o local ter sido atingido por um drone iraniano, e que não houve vítimas.

Bahrein

A mídia estatal iraniana afirmou na terça que o país fez um ataque "em larga escala" de drones e mísseis contra uma base militar dos EUA no Bahrein. O governo bareinita afirmou que suas defesas aéreas destruíram drones iranianos na terça e na madrugada desta quarta.