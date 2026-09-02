Putin acusa Alemanha de plantar evidências para responsabilizar Rússia por drone com explosivos em aeroporto de Leipzig

Por g1

Publicada em 02/09/2026 às 10h56

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a Alemanha nesta terça-feira (1º) de plantar evidências para acusar seu país de mandar um drone com explosivos para um aeroporto nos arredores de Leipzig.

O incidente aconteceu em agosto no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste do país. Nesta terça, o governo alemão disse que Moscou seria responsável pelo incidente.

Em declarações à imprensa, Putin cobrou provas de Berlim e disse e creditou o incidente a disputas políticas internas da Alemanha.

Segundo o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, a conclusão foi alcançada após a análise da tecnologia utilizada no equipamento e de outras informações de inteligência.

Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o incidente se "encaixa no padrão conhecido das operações híbridas russas na Europa".

“Depois de avaliar a tecnologia utilizada e outras informações de inteligência, o governo conclui que a Rússia é responsável pelo ataque híbrido em Leipzig em 4 de agosto”, afirmou Dobrindt.

O episódio envolveu um drone equipado com explosivos e um detonador encontrado dentro da área do aeroporto.

Em resposta, a ministra das relações exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que seu país deve "dar uma resposta à altura" às acusações "anti-Rússia" dos alemães.

Na parte da manhã, a Alemanha havia determinado uma série de medidas em resposta ao episódio, incluindo o fechamento de um centro cultural russo em Berlim e do consulado da Rússia em Bonn.