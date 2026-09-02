Noite da Primavera celebra a vida e fortalece ações beneficentes em Rolim de Moura

Por CACOAL NOTÍCAS

Publicada em 02/09/2026 às 11h08

Uma noite preparada para celebrar a vida, compartilhar esperança e fortalecer uma importante causa social será realizada em Rolim de Moura. A Associação Beneficente Mulheres de Lenço promove, no dia 26 de setembro de 2026, a Noite da Primavera.

O evento acontecerá em um sábado, a partir das 19h, na sede da associação. A entrada será gratuita, permitindo que moradores de Rolim de Moura e de outros municípios da região participem da programação e conheçam mais de perto o trabalho desenvolvido pela entidade.

A Noite da Primavera foi pensada como um momento de confraternização, acolhimento e mobilização social. Além de proporcionar uma programação especial ao público, a iniciativa pretende ampliar a visibilidade da associação e incentivar a participação da comunidade nas ações de apoio às pessoas que enfrentam momentos de vulnerabilidade.

Cardápio especial será oferecido ao público

Durante o evento, o público encontrará diferentes opções gastronômicas preparadas especialmente para a ocasião. O cardápio contará com batata recheada, hambúrguer artesanal, creme de milho, massas, cachorro-quente, soda italiana, doces e bebidas.

A diversidade de opções transforma a programação em uma oportunidade para reunir famílias, amigos, voluntários, apoiadores e representantes da sociedade em torno de uma causa beneficente.

A proposta é criar um ambiente acolhedor, no qual a solidariedade esteja presente em cada momento. Mais do que uma celebração temática, a Noite da Primavera busca aproximar a comunidade das iniciativas realizadas pela Associação Beneficente Mulheres de Lenço.

Cozinha do Bem será inaugurada durante a programação

Um dos principais momentos da noite será a inauguração da Cozinha do Bem, espaço criado para contribuir com as atividades sociais e beneficentes desenvolvidas pela instituição.

A estrutura foi viabilizada por meio do Projeto Sicop Credip e do Termo de Fomento nº 850/2025/PGE-SEAS. A entrega representa um avanço para a associação, que passa a contar com um ambiente voltado à preparação de alimentos e à realização de novas ações de acolhimento, integração e apoio à comunidade.

A expectativa é que a Cozinha do Bem fortaleça os projetos existentes e possibilite o desenvolvimento de outras iniciativas sociais. O espaço também poderá colaborar com eventos beneficentes e atividades destinadas às pessoas acompanhadas pela entidade.

Associação busca apoiadores e patrocinadores

A organização também está disponibilizando pacotes de patrocínio para empresas, instituições e empreendedores interessados em apoiar a realização do evento.

A participação dos patrocinadores representa uma oportunidade de conectar marcas a uma causa social, contribuir com as ações da associação e ampliar o alcance das iniciativas beneficentes realizadas em Rolim de Moura.

O apoio da iniciativa privada e da comunidade é considerado fundamental para a continuidade dos projetos. A união entre voluntários, parceiros e patrocinadores permite ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a rede de solidariedade existente no município.

Serviço

A Noite da Primavera será realizada no dia 26 de setembro de 2026, sábado, a partir das 19h, na sede da Associação Beneficente Mulheres de Lenço, em Rolim de Moura. A entrada será gratuita.

Empresas e pessoas interessadas em obter mais informações sobre o evento ou sobre as opções de patrocínio podem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 98454-9264.