Ações de Cidadania: Projeto realiza mais de 400 atendimentos na Zona Norte de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 02/09/2026 às 11h18

A Prefeitura de Porto Velho realizou, no sábado (29), mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, iniciativa que reuniu serviços públicos, atendimentos gratuitos e ações de cidadania em um único espaço. A programação ocorreu das 9h às 15h, na EMEIEF Professor Waldey Marciano de Menezes, antiga Escola Nacional, localizada na Rua Vanderlei Pontes, nº 3298, bairro Nacional, Zona Norte da capital, quando foram realizados 412 atendimentos.

A ação reuniu órgãos municipais, estaduais, instituições do sistema de Justiça e parceiros, com o objetivo de aproximar os serviços públicos dos moradores do bairro Nacional e de comunidades próximas. A concentração dos atendimentos em um único local facilitou o acesso da população a direitos e políticas públicas, reduzindo dificuldades de deslocamento para quem precisava de diferentes serviços.

Entre os atendimentos oferecidos esteve a participação da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que disponibilizou serviços de emissão da Carteira da Pessoa Idosa, ID Jovem, Carteira da Pessoa com Deficiência e Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de orientações e atendimentos relacionados ao Cadastro Único (CadÚnico).

Saúde e cidadania

Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou emissão do Cartão SUS, testes de glicemia, aferição de pressão arterial e exame de DNA-HPV, com atendimento limitado à distribuição de 15 senhas.

A população também contou com serviços jurídicos gratuitos oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), por meio da Justiça Rápida Digital, e pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO). Foram prestadas orientações e realizados encaminhamentos relacionados a questões como pensão alimentícia, divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, regularização documental, direito do consumidor, saúde, moradia e violência doméstica, entre outras demandas.

A programação também reuniu serviços de documentação e trabalho, incluindo emissão de segunda via de documentos, atendimento da Junta Militar e orientações sobre Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital e outros serviços trabalhistas.

Também foram disponibilizados atendimentos relacionados ao passe livre para pessoas idosas e com deficiência, atividades de educação para o trânsito, além de ações de lazer e recreação, corte de cabelo, cuidados pessoais e exame de vista.

Semias

Foram disponibilizadas tividades de educação para o trânsito, além de ações de lazer e recreação, corte de cabelo, cuidados pessoais e exame de vista

Um dos primeiros moradores do bairro Nacional, José Arouche Ribamar, de 75 anos, aproveitou a realização do projeto Cidadania em Movimento para buscar um serviço que lhe fazia falta: a emissão da Carteira da Pessoa Idosa. Para ele, levar os atendimentos públicos para dentro da comunidade representa mais comodidade e demonstra atenção da Prefeitura às necessidades dos moradores.

“Foi muito bom a Prefeitura trazer esse atendimento para o bairro. Para nós, que somos moradores antigos do Nacional, fica muito mais fácil resolver as coisas quando os serviços vêm para perto de casa. Vim tirar minha Carteira da Pessoa Idosa e fui bem atendido. É uma iniciativa que ajuda muito a comunidade e mostra que a Prefeitura está olhando para os moradores do bairro.”

Durante a ação, o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância da descentralização dos serviços e da aproximação das políticas públicas com as comunidades.

“O Cidadania em Movimento aproxima os serviços das comunidades e facilita o acesso aos direitos. Nossa participação busca garantir que a população tenha orientação, documentação e atendimento social de forma gratuita e mais próxima de casa.”

Programação também reuniu serviços de documentação e trabalho, incluindo emissão de segunda via de documentos

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a importância de levar os serviços públicos para mais perto dos moradores, facilitando o atendimento de diferentes demandas em um mesmo espaço.

“Queremos levar o poder público para perto das pessoas, facilitando o acesso aos serviços e garantindo que os moradores possam resolver diferentes demandas em um único espaço. É uma ação que promove cidadania, inclusão e cuidado com a população.”

Serviços mais próximos da população

A realização de mais uma edição do Cidadania em Movimento reforçou a proposta da Prefeitura de Porto Velho de descentralizar os atendimentos e ampliar o acesso da população aos serviços públicos. A iniciativa integrou diferentes órgãos e instituições em uma programação conjunta, permitindo que os moradores do bairro Nacional e das comunidades próximas encontrassem, em um só local, atendimento social, serviços de saúde, documentação, orientação jurídica, trabalho, inclusão e atividades de cidadania.