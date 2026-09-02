Rio terá dia de chuva, com temperatura em declínio e mar de ressaca

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 02/09/2026 às 11h28

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, prevê para esta quarta-feira (2) céu encoberto com pancadas de chuva e temperatura em declínio, variando entre a mínima de 15ºC e a máxima de 24ºC. Os ventos estarão moderados a fortes até o período da manhã.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2, devido à previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de ventos fortes e pontuais, em razão da passagem de uma frente fria, procedente do oceano.

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou a outros fatores.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, que vai até as 9h desta quinta-feira (3). As ondas podem variar entre 2,5 e 3 metros de altura e atingir a orla da cidade.

O Centro de Operações Rio adverte aos banhistas que evitem:

– Permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.