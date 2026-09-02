Mega-Sena acumula para R$ 41 milhões; confira os números sorteados

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 02/09/2026 às 11h24

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.052 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60

21 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 80.825,85 cada

1.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.646,74 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (3), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.