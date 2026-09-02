Porto Velho realiza capacitação sobre o Serviço Família Acolhedora

Por Adaides Batista/SFA

Publicada em 02/09/2026 às 11h29

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza, de 8 a 11 de setembro, uma capacitação sobre o Serviço Família Acolhedora. A capacitação será realizada às 19h, no auditório do Sest/Senat, localizado na Rua da Beira, nº 6.290, bairro do Roque, e é voltada às famílias acolhedoras, profissionais da rede de proteção e demais interessados em conhecer e contribuir para a construção de uma cultura de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes.

A programação reúne conteúdos sobre os aspectos históricos, sociais, psicológicos e jurídicos do acolhimento familiar, além de experiências de famílias acolhedoras de Porto Velho. A atividade também apresenta as etapas do acolhimento e o papel das famílias e dos profissionais envolvidos no acompanhamento de crianças e adolescentes afastados temporariamente do convívio familiar por medida de proteção.

Temas da capacitação

Entre os temas previstos está “Histórico e Parâmetros do Acolhimento de Crianças e Adolescentes no Brasil: do acolhimento institucional ao acolhimento em família acolhedora”, que aborda a evolução das políticas de proteção e o direito à convivência familiar e comunitária.

A programação também inclui “Acolhimento e Inclusão: o acolhimento familiar de crianças e adolescentes neurodivergentes ou com deficiência”, com abordagem sobre as necessidades específicas desse público e as condições de cuidado e inclusão durante o período de acolhimento.

Programação inclui o relato de experiências de famílias acolhedoras de Porto Velho

Outro tema é “Desenvolvimento Infantojuvenil e Trauma, o papel da Família Acolhedora na construção de vínculos seguros”, que trata dos impactos de situações como violência, negligência e abandono e da importância dos vínculos e da rotina no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Na área jurídica, a capacitação terá o tema “Entendendo o Processo Judicial do Acolhimento Familiar: do Acolhimento ao Desligamento”, com informações sobre as etapas do processo e as atribuições dos envolvidos.

Experiências das famílias

A programação inclui o relato de experiências de famílias acolhedoras de Porto Velho. Os depoimentos abordam situações vivenciadas durante o acolhimento e aspectos do cotidiano, como cuidados, rotina, convivência e construção de vínculos.

O compartilhamento das experiências também permite apresentar aos participantes os desafios e as responsabilidades envolvidos no acolhimento temporário de crianças e adolescentes.

Como funciona

O Serviço Família Acolhedora recebe crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de suas famílias de origem ou extensa por medida de proteção. Eles são encaminhados para famílias previamente habilitadas, que recebem acompanhamento da equipe técnica do serviço durante o período de acolhimento.

Segundo Paulo Afonso, a capacitação amplia o conhecimento sobre o Serviço Família Acolhedora

O acolhimento tem caráter temporário e não constitui adoção. A medida busca preservar os vínculos familiares sempre que houver condições para a reintegração à família de origem. Quando isso não for possível, a situação segue os encaminhamentos definidos pela Justiça.

A capacitação é também uma oportunidade para quem deseja conhecer os critérios e as etapas para se tornar uma família acolhedora. A inscrição para participar é feita no site do serviço: https://familia-acolhedora.portovelho.ro.gov.br

“A família acolhedora oferece cuidado e proteção por um período determinado, ajudando a garantir à criança ou ao adolescente o direito à convivência familiar”, disse a coordenadora do Serviço Família Acolhedora, Sefra Maria Barros.

“A capacitação é fundamental para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o Serviço Família Acolhedora e mostrar como cada família pode contribuir para a proteção de crianças e adolescentes que, temporariamente, precisam ser afastados do convívio familiar. O acolhimento oferece cuidado, segurança e convivência familiar durante esse período, sempre com acompanhamento técnico e com o objetivo de preservar os vínculos e garantir os direitos da criança e do adolescente”, disse o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.

Para o prefeito Léo Moraes, o Serviço Família Acolhedora fortalece a rede de proteção e oferece um ambiente seguro para crianças e adolescentes que precisam de acolhimento temporário. “Nosso compromisso é garantir que nenhuma criança ou adolescente fique desamparado. O acolhimento familiar oferece cuidado, segurança e afeto em um momento delicado, preservando vínculos e garantindo direitos. É uma iniciativa que depende da participação da sociedade e que pode transformar vidas”.

Serviço

Capacitação do Serviço Família Acolhedora

Data: 8 a 11 de setembro de 2026

Horário: 19h

Local: Auditório do Sest/Senat

Endereço: Rua da Beira, nº 6.290, bairro do Roque, Porto Velho (RO)

Informações e inscrições: https://familia-acolhedora.portovelho.ro.gov.br

Telefone: (69) 98473-6021