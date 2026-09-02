Prefeitura leva neste sábado (5) o projeto ‘CadÚnico no Seu Bairro’ ao Residencial Cristal da Calama

Por Adaides Batista

Publicada em 02/09/2026 às 11h39

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza neste sábado (5) mais uma ação do projeto CadÚnico no Seu Bairro, no Residencial Cristal da Calama, Av. Calama, 12.003, bairro Teixeirão (no ponto final do ônibus), na zona Leste da capital. O atendimento ocorre das 8h às 14h, com serviços voltados a famílias que precisam fazer ou atualizar o Cadastro Único e obter informações sobre benefícios sociais.

A equipe da Unidade Móvel de Cadastramento da Semias fará novos cadastros, atualização cadastral e transferência de município. Também serão prestadas orientações sobre benefícios sociais e realizados encaminhamentos à rede socioassistencial, de acordo com as necessidades identificadas durante o atendimento.

O projeto leva os serviços do Cadastro Único para diferentes regiões de Porto Velho, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos e reduzir a necessidade de deslocamento até a Central do Cadastro Único.

O Cadastro Único reúne informações das famílias de baixa renda e é utilizado como instrumento de acesso a diversos programas e benefícios sociais. A atualização dos dados é necessária para que as informações das famílias permaneçam de acordo com a realidade e para a continuidade do acesso aos programas, conforme os critérios de cada benefício.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a ação amplia o atendimento às famílias diretamente nos bairros.

“O CadÚnico é um serviço essencial para o acesso das famílias a políticas públicas e benefícios sociais. Ao levar a equipe até o Residencial Cristal da Calama, facilitamos o atendimento e criamos mais uma oportunidade para que os moradores regularizem seus dados e recebam as orientações necessárias”, destacou o secretário.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância de aproximar os serviços públicos dos moradores.

“A Prefeitura precisa estar onde a população está. Com o CadÚnico no Seu Bairro, levamos atendimento diretamente às comunidades, facilitando o acesso das famílias aos serviços da assistência social e evitando deslocamentos desnecessários até os pontos fixos de atendimento”, afirmou o prefeito.

Serviço

CadÚnico no Seu Bairro

Data: sábado, 5 de setembro

Horário: das 8h às 14h

Local: Residencial Cristal da Calama

Serviços: novo cadastro no Cadastro Único; atualização cadastral; transferência de município; orientações sobre benefícios sociais; e encaminhamentos à rede socioassistencial.

Para o atendimento, os interessados devem levar os documentos pessoais de todos os integrantes da família.