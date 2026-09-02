Obras avançam no canal Santa Bárbara com instalação de novas manilhas no Cai N’Água

Por Letícia Regis

Publicada em 02/09/2026 às 11h51

As obras de revitalização do canal Santa Bárbara, no bairro Cai N’Água, avançam para uma nova etapa. Depois da conclusão dos serviços de limpeza, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) iniciaram os preparativos para a instalação de tubos de aproximadamente dois metros de diâmetro, além da construção de caixas de contenção.

Ao todo, serão instalados cerca de quatro metros de manilhas, uma estrutura que vai contribuir para melhorar o escoamento da água e dar mais segurança ao sistema de drenagem da região. A intervenção busca não apenas solucionar os problemas existentes, mas também preparar o canal para suportar melhor o volume de água e evitar novos transtornos no futuro.

A ação conta ainda com a parceria da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), que auxilia no serviço de serragem dos tubos utilizados na obra. A integração entre as equipes permite dar mais agilidade aos trabalhos e garantir que cada etapa seja executada de forma adequada.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em drenagem é trabalhar na prevenção e na qualidade de vida da população.

Segundo Liandro Loyola, a instalação das novas manilhas representa um avanço importante dentro do cronograma de revitalização do canal

“Estamos cuidando das pessoas que vivem e transitam por aqui, trabalhando para evitar alagamentos, transtornos e prejuízos. É uma intervenção que pensa no presente, mas principalmente no futuro de Porto Velho”.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a instalação das novas manilhas representa um avanço importante dentro do cronograma de revitalização do canal.

“Nós já avançamos na limpeza e agora entramos em uma etapa fundamental, que é a instalação das manilhas e das caixas de contenção. Essa estrutura vai melhorar significativamente o direcionamento da água. As equipes continuarão trabalhando nas próximas semanas, acompanhando cada etapa até que o canal esteja completamente revitalizado”.

Os serviços devem continuar pelas próximas semanas, seguindo o cronograma estabelecido pela Seinfra, até a conclusão de todas as etapas. Ao final da intervenção, a expectativa é entregar um canal revitalizado, com maior capacidade de escoamento e mais preparado para enfrentar os períodos de chuva, levando mais tranquilidade aos moradores do Cai N’Água.