Oportunidade: Concursos públicos avançam com divulgação de resultados e salários acima de R$ 18 mil

Por Emily Costa

Publicada em 02/09/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho divulgou nesta quarta-feira (2) o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas dos concursos públicos da Secretaria Municipal de Economia (Semec) e da Controladoria Geral do Município (CGM). Os documentos estão disponíveis para consulta no portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pela organização dos certames.

Os concursos oferecem vagas e cadastro de reserva para cargos de nível superior nas áreas de administração tributária, controle interno e contabilidade pública. Ao todo, os editais preveem mais de 70 vagas, sendo 35 para contratação imediata e as demais destinadas ao cadastro de reserva.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a realização dos concursos representa um investimento no fortalecimento da estrutura técnica do município.

“Estamos fortalecendo a administração com profissionais qualificados, preparados para contribuir com uma gestão mais eficiente, responsável e comprometida com o cidadão. Esses concursos representam uma oportunidade para quem busca estabilidade e também ajudam o município a melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços públicos”.

Na Semec, a seleção contempla os cargos de Assistente de Arrecadação e Auditor Fiscal da Receita Municipal. As funções estão relacionadas à arrecadação, fiscalização tributária, atendimento ao contribuinte, análise de dados e planejamento das receitas municipais.

Na CGM, o concurso oferece vagas para Auditor, Contador e Técnico de Controle Interno. Os profissionais atuarão em atividades de auditoria, contabilidade pública, controle interno, análise de processos e acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

Consulta ao resultado

Para verificar o desempenho, o candidato deve acessar a área individual do respectivo concurso no portal do Cebraspe. A publicação também ocorre no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

Os candidatos devem observar os prazos estabelecidos nos editais para apresentação de recursos contra o resultado provisório da prova discursiva e acompanhar as próximas publicações.

A nota final seguirá os critérios definidos em cada edital, com consideração das provas objetivas, discursivas e, quando prevista, da avaliação de títulos.

Os concursos da Semec e da CGM foram lançados pela Prefeitura de Porto Velho em maio e são organizados pelo Cebraspe. As seleções buscam reforçar o quadro técnico do município nas áreas de economia, arrecadação, controle e fiscalização.As vagas incluem cargos com remuneração inicial acima de R$ 18 mil.

Acompanhe as próximas publicações no portal do Cebraspe e nos canais oficiais da Prefeitura para consultar novos resultados, prazos para recursos e a classificação final.