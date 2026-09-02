Morre Gracindo Jr., um dos primeiros contratados da TV Globo

Por IG

Publicada em 02/09/2026 às 10h17

O diretor e ator Gracindo Jr., de 83 anos, morreu nesta quarta-feira (2). Ele foi um dos grandes artistas do Brasil e trabalhou no rádio, na televisão e no cinema, além de ter feito trabalhos importantes na emissora.

O artista nasceu no Rio de Janeiro e é filho do ator Paulo Gracindo. Ele esteve entre os primeiros contratados da TV Globo, ainda na inauguração da emissora, em 1965. Aos 15 anos, o ator fez um teste para trabalhar na Rádio Nacional, onde atuou como redator e intérprete.

Além disso, estudou Psicologia, mas não exerceu a profissão, preferindo seguir carreira artística. Em 1961, fez sua estreia no teatro com A Escada, de Oswald de Andrade.

Em 1965, já entrou no elenco da TV Globo, recém-inaugurada. Entre seus principais trabalhos no canal carioca estão Rosinha do Sobrado (1965), Padre Tião (1966), A Rainha

Um dos trabalhos mais aclamados aconteceu em 1976, em O Casarão, de Lauro César Muniz. Na ocasião, Gracindo Jr. interpretou o pintor João Maciel, enquanto Paulo Gracindo viveu uma versão mais velha do personagem.

Nos bastidores, dirigiu tramas como Memórias de Amor e Marron-Glacé, e outros trabalhos em atrações como "Os Trapalhões", "Fantástico" e "Você Decide". Também fez passagem em canais como TV Manchete e Record.

Já no teatro, Gracindo Jr. dirigiu e atuou em mais de 20 peças. Entre seus grandes trabalhos está "Paulo Gracindo, Meu Pai", criado por ele, homenageando os 50 anos da carreira do pai.

"O que eu mais aprendi com o meu pai foi responsabilidade no meu trabalho, estima pelo meu trabalho, saber que meu trabalho é uma coisa muito importante", pontuou ao falar do pai.

Meu pai trabalhou por 65 anos, e nunca me lembro dele não tendo feito sucesso, em qualquer área de comunicação. Foi um homem que passou em rádio, em circo, em televisão, em cinema, em tudo ele foi sucesso.Gracindo Jr.

Também fez sucesso em novelas como Mandala, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Deus nos Acuda, Explode Coração, Anjo de Mim, Esplendor e Celebridade.

No cinema, participou de filmes como Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Primo Basílio (2006) e Segurança Nacional (2010).