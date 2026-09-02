Deu Galo no clássico; Palmeiras a um passo das semifinais; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 02/09/2026 às 09h45

Quartas da Copa do Brasil. Tabelinha Rondoniense: destaques do esporte em Rondônia.

Galo classificado, Verdão em vantagem e duelo no Barradão.

Copa do Brasil - Deu Galo no clássico mineiro. Após o 1 a 1 na ida, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena MRV e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil.

A Raposa saiu na frente no primeiro tempo com Kaio Jorge, de pênalti. Porém, a expulsão de Villalba na etapa final mudou o jogo. Com um a mais, o Galo pressionou e virou com brilho do volante Fred, que deu assistência para Victor Hugo empatar e marcou o gol da classificação. O rival da semifinal sairá do clássico Gre-Nal.

Mais decisões

O Palmeiras está a um passo de voltar às semifinais da Copa do Brasil após seis anos. Sem chegar a esta fase desde o título em 2020, o time de Abel Ferreira visita o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, podendo perder por até dois gols de diferença para avançar.

A vantagem confortável veio, após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida. O Peixe precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Quem passar enfrenta o vencedor de Vasco x Vitória na próxima etapa.

Vitória e Vasco voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (2), às 20h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final. Com o triunfo por 1 a 0 na ida, o Cruzmaltino avança até com um empate.

O Leão precisa vencer por dois gols de diferença para passar direto, ou por um para levar aos pênaltis — feito que já conseguiu nas oitavas contra o Athletico-PR. Apesar do momento ruim no Brasileirão, o técnico Jair Ventura confia na força da torcida baiana para buscar a vaga na semifinal.

Tabelinha Rondoniense

Fase estadual do JOER 2026, ginastas no Nacional e Corrida de 112 Anos da capital.

JOER - A emoção do esporte escolar tomou conta de Cacoal. A Seduc abriu a fase estadual juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026, reunindo 1.515 atletas de todas as regiões do Estado.

Os jovens talentos disputam títulos em 14 modalidades — como atletismo, futsal, basquete e artes marciais — de olho nas vagas para as competições nacionais. O evento reforça a transformação social e o protagonismo juvenil, através do esporte. A programação em Cacoal segue até outubro com as etapas paralímpica e infantil.

Ginástica - As ginastas de Rondônia deram um show em Rio Branco (AC). Representando a equipe Dom Pedro I/CTDE da Seduc, 18 estudantes-atletas conquistaram títulos, medalhas e o vice-campeonato por equipes na categoria Adulta durante o Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica.

Destaques individuais e conjuntos garantiram classificação para o Torneio Nacional, que será disputado em novembro, em Aparecida (SP). Um orgulho gigante que reforça a força e o talento da base esportiva rondoniense.

Porto Velho - Porto Velho abre as comemorações de seus 112 anos com esporte e festa. Já estão abertas as inscrições para a Corrida Cidade de Porto Velho, que promete reunir 3 mil participantes no dia 26 de setembro.

O evento terá largada às 17h, permitindo correr durante o pôr do sol, e contará com kit completo, premiação e show de pagode na chegada. Uma grande celebração de saúde e lazer. Garanta sua vaga pelo site Inove Fit (inovefit.com.br/e/corridaportovelho2026).