Homem é preso após esfaquear funcionário de igreja na zona leste

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (01), acusado de tentar matar o funcionário de uma igreja na Avenida Rio de Janeiro com José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves, em Porto Velho.
De acordo com a PM, o indivíduo foi até a casa da namorada que fica nos fundos de uma igreja, e saiu com raiva porque ela não quis sair.
Na frente da igreja o suspeito ficou com raiva porque o funcionário do local “olhou torto”, pegou uma faca e atacou a vítima com três golpes que atingiram a coxa e braço do trabalhador.
A vítima foi socorrida para a UPA leste enquanto o suspeito fugiu e ficou nas proximidades da escola Risoleta Neves, onde foi denunciado por populares e acabou sendo preso pela PM que também apreendeu a faca usada no crime.
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