Procon realiza ação de fiscalização na concessionária de energia do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 02/09/2026 às 09h24

O Procon de Espigão d'Oeste realizou nesta semana uma ação de fiscalização na concessionária de energia elétrica do município.

A equipe esteve presente no local, ouvindo os consumidores que procuraram o balcão, registrando cada relato, cada reclamação, cada dúvida. Nenhuma demanda passou despercebida. O trabalho foi direto: observar o atendimento, verificar protocolos, identificar falhas e cobrar correções no mesmo lugar onde o Espigãoense paga sua conta.

Fiscalizar é garantir que cada família receba o respeito que merece ao ligar para a empresa ou se dirigir ao guichê. É orientação, é cuidado, é estar onde o cidadão precisa.

O Procon segue acompanhando cada caso, cobrando da concessionária as correções que o cidadão tem direito. Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Você foi atendido pela concessionária na última semana e ficou com alguma dúvida? Teve algum problema resolvido ou quer registrar uma nova reclamação? Procure o Procon de Espigão d'Oeste. Estamos de portas abertas para ouvir você.