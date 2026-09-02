Por FOLHA DO SUL

Publicada em 02/09/2026 às 09h02

Estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Taça Aciv de Futebol Society, uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo de Vilhena. Os times interessados em participar do torneio têm até o dia 16 de setembro para garantir a vaga.

Neste ano, a organização confirmou a disputa em três categorias: Aberto, Veterano 3.8 e Máster 5.0. O custo de inscrição é de R$ 800,00 por equipe para qualquer uma das categorias. Além do valor inicial, cada time participante deverá arcar com a taxa de arbitragem fixada em R$ 60,00 por partida disputada.

O alinhamento das regras e o sorteio dos grupos ocorrerão no congresso técnico, agendado para o dia 17 de setembro, na sede social e esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Aciv).

Com início previsto para 26 de setembro, os jogos da competição serão realizados semanalmente às quintas-feiras, sábados e domingos. Detalhes adicionais sobre o regulamento e orientações para a ficha de inscrição podem ser obtidos diretamente com a organização pelo telefone (69) 98473-8909, sob a responsabilidade de Beto Nunes.