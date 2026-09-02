Marcos Rogério defende mais policiais, saúde perto de casa e alternativa à BR-364 no debate da Rema TV

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 08h40

O senador e candidato ao Governo do Estado pela coligação Juntos por Rondônia (PL, Podemos, NOVO, DC e Mobiliza), Marcos Rogério, concentrou sua participação no debate da Rema TV, nesta terça-feira (1º), em propostas para segurança pública, saúde e infraestrutura. Entre os compromissos apresentados estão a convocação dos aprovados nos concursos vigentes da Polícia Civil e da Politec, a realização de concurso para praças da Polícia Militar, a ampliação do atendimento de saúde nos municípios e a substituição progressiva de pontes de madeira nas rodovias estaduais.

Na segurança, Marcos Rogério apontou a deficiência de pessoal entre os principais problemas das forças estaduais. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que Rondônia possui 1.501 servidores na Polícia Civil para 5.340 cargos previstos, o equivalente a 28,1% do quadro. O candidato defendeu a recomposição dos efetivos e citou ainda a ampliação do policiamento escolar, da Patrulha Maria da Penha e das ações de segurança no campo.

Ao tratar da saúde, Marcos Rogério defendeu ampliar consultas, exames e cirurgias nos municípios para reduzir deslocamentos até Porto Velho. Como exemplo, citou recursos destinados pelo mandato para a realização de procedimentos locais. Em Jaru, foram pagos R$ 350 mil para cirurgias oftalmológicas; Ouro Preto d’Oeste recebeu R$ 2 milhões para cirurgias ortopédicas; e Nova Brasilândia d’Oeste teve R$ 800 mil pagos para cirurgias eletivas. Durante o debate, o candidato também citou a situação dos leitos de UTI do Hospital Regional de Cacoal ao defender o fortalecimento do atendimento no interior.

Na infraestrutura, Marcos Rogério defendeu a substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto e aço e citou pontes que receberam recursos do mandato em municípios como Theobroma, Primavera de Rondônia e Rolim de Moura. O candidato também apresentou a Rodovia do Boi como alternativa estadual à BR-364 para ampliar as opções de deslocamento e escoamento da produção.



Ao encerrar o debate, Marcos Rogério afirmou que governar exige saber o que fazer, como fazer e definir prioridades. Resumiu sua proposta em arrumar a casa, destravar grandes obras e fazer o dinheiro público chegar à população. Também destacou a experiência parlamentar e a capacidade de buscar investimentos fora do Estado. “Brasília tem recurso, eu conheço o caminho”, afirmou.