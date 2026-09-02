Desfile Cívico: Mais de 500 estudantes dão início às celebrações da Semana da Pátria em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 02/09/2026 às 08h31

Bandeiras nas mãos, uniformes organizados e muita expectativa antes de entrar no desfile. Mais de 500 estudantes participaram da abertura da Semana da Pátria em Porto Velho, realizada nesta terça-feira (1º), em uma programação que reuniu crianças, adolescentes, famílias e profissionais da educação.

O desfile cívico “Marchando pela Educação”, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), marcou o início das atividades alusivas à Independência do Brasil e transformou a solenidade em um momento de participação da comunidade escolar.

Aos 16 anos, Darlene Carvalho esteve entre os estudantes que desfilaram. A experiência foi resumida por ela com orgulho.

“Foi muito legal. Desfilei representando a minha escola e fiquei muito feliz de participar”.

Para quem acompanhava do lado de fora, a emoção também era grande. O radialista Ailton Gonzaga assistiu à filha Adrielly Sophia, de 8 anos, estudante da Escola Senador Olavo Gomes Pires, participar da programação. A cena trouxe de volta lembranças da própria juventude.

“É um privilégio imenso. Eu também participei quando era jovem e hoje acompanhar a minha filha é muito gratificante. Ela pediu para participar e esse é um momento que vai ficar marcado na vida dela e também na minha”.

A diretora da Escola Senador Olavo Gomes Pires, Cristina Godoy, acompanhou os alunos e ressaltou a importância de experiências como essa dentro do processo educativo.

“É um momento muito importante para os nossos alunos e para toda a comunidade escolar. É uma oportunidade de trabalhar o respeito e de honrar a nossa Pátria e o lugar onde vivemos”.

O desfile reuniu estudantes das escolas Jerusalém da Amazônia, Senador Olavo Gomes Pires, São Miguel e Antônio Ferreira da Silva, além da Banda Musical do CMACE LAIO.

Entre os músicos estava o saxofonista Leonardo Vieira, que vê nas bandas e fanfarras uma oportunidade de aproximar os jovens da música.

“A banda traz alegria, diversidade e oferece aos jovens a oportunidade de aprender um instrumento e fazer parte de algo positivo. É uma felicidade participar e espero que tenhamos mais momentos assim”.

A secretária-adjunta da Semed, Débora Raposo, ressaltou que a participação das famílias fortaleceu ainda mais a proposta da abertura.

“Tivemos mais de 500 crianças participando, com os pais e a sociedade acompanhando. É um momento importante para trabalhar o patriotismo e o civismo e cultivar nas nossas crianças o amor pelo país e o respeito aos símbolos nacionais”.

Para Léo Moraes, a presença das crianças como protagonistas deu um significado especial à abertura da Semana da Pátria

Para o prefeito Léo Moraes, a presença das crianças como protagonistas deu um significado especial à abertura da Semana da Pátria.

“Mais do que realizar uma solenidade, queremos que nossas crianças entendam o significado desse momento. Quando a escola, a família e a comunidade participam juntas, conseguimos ensinar cidadania de uma forma que fica na memória. Ver estudantes envolvidos mostra a força que a educação tem para preservar valores e construir o futuro da nossa cidade”.

A solenidade contou ainda com o apoio de diferentes pastas municipais e a parceria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, dando início à programação cívica que antecede as comemorações de 7 de Setembro.