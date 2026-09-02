Dr. Paulo Nunes e Luciana analisam em Ji-Paraná quase R$ 1 bilhão em investimentos diretos do governo Lula

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 08h44

PORTO VELHO, RO - A candidata ao Senado Federal pelo PT, Luciana Oliveira, e seu segundo suplente, Dr. Paulo Nunes, analisaram em Ji-Paraná o conjunto de obras, investimentos e programas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva destinados ao município. Os dados reunidos no Novo PAC mostram uma carteira de quase R$ 1 bilhão em investimentos diretamente em Ji-Paraná, além de projetos regionais que também alcançam a cidade. A visita segue uma série de agendas ao longo da BR-364.

O relatório do Programa de Aceleração do Crescimento registra R$ 990,4 milhões em investimentos diretamente no município e outros R$ 2,5 bilhões em projetos regionais, chegando a R$ 3,5 bilhões no conjunto relacionado a Ji-Paraná. Desse total, R$ 1,4 bilhão está situado entre 2023 e 2026 e R$ 2,1 bilhões corresponde a investimentos previstos para depois de 2026.

A análise feita por Luciana e Dr. Paulo Nunes passou por áreas diretamente ligadas ao crescimento da cidade e à prestação de serviços públicos. O levantamento relaciona 29 ações do PAC e reúne investimentos em água e saneamento, educação, saúde, infraestrutura digital, cultura, esporte, habitação, aeroporto e rodovias.

Um dos maiores blocos está na habitação. O Minha Casa, Minha Vida reúne 4.252 unidades habitacionais em Ji-Paraná, com R$ 693 milhões previstos e mais de R$ 675 milhões já executados. São 1.475 unidades vinculadas a recursos do Orçamento Geral da União e outras 2.777 por financiamento. Entre as modalidades, o relatório registra 1.456 unidades retomadas e atualmente em obras.

Na saúde, os investimentos previstos chegam a cerca de R$ 65,5 milhões. O principal projeto é uma maternidade, com R$ 58 milhões, atualmente em processo de licitação. Também estão em execução duas novas Unidades Básicas de Saúde, que somam aproximadamente R$ 4,9 milhões. Uma delas está com 36% de andamento e a outra com 39%.

Ji-Paraná também recebeu uma Unidade Odontológica Móvel, já concluída, além de equipamentos destinados às UBS e à teleconsulta. Na atenção especializada, há ainda cerca de R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos de cirurgia geral destinados ao Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz. Outro investimento em execução é um micro-ônibus do programa Caminhos da Saúde, atualmente em fabricação.

O saneamento aparece entre os investimentos de maior porte. A ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ji-Paraná tem R$ 140,8 milhões previstos e alcançava 58,8% de execução na referência de junho deste ano. Já a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água reúne R$ 13,7 milhões e estava com mais de 81% de andamento.

Outra ação concluída levou acesso à água à Aldeia Pedro Pay Gap, com investimento de aproximadamente R$ 657 mil. A iniciativa integra o conjunto de ações de água e saneamento em áreas rurais e indígenas relacionadas a Ji-Paraná.

Na infraestrutura de transportes, o relatório registra R$ 64,7 milhões para as obras do terminal e estacionamento do Aeroporto de Ji-Paraná, empreendimento já contratado e com ordem de serviço emitida. A adequação da travessia urbana da BR-364 representa outros R$ 67,1 milhões e aparecia com 68,6% de execução.

A educação também integra o conjunto de investimentos analisados. O Novo PAC registra oito empreendimentos de educação básica em Ji-Paraná, além de investimento na estrutura do Instituto Federal de Rondônia. Três obras de creche ou escola de educação infantil aparecem como concluídas, enquanto as estruturas administrativas do Campus Ji-Paraná do IFRO também estão concluídas, com investimento de cerca de R$ 1,9 milhão.

Na infraestrutura digital, a Infovia de Rondônia aparece como concluída, com investimento de R$ 8,8 milhões. O relatório também registra que 61 das 79 escolas relacionadas ao programa de conexão escolar em Ji-Paraná já foram atendidas. Na infraestrutura elétrica destinada a áreas isoladas e rurais, as 291 famílias previstas aparecem como atendidas.

Para Dr. Paulo Nunes, a análise dos investimentos permite tratar Ji-Paraná não apenas como receptora de obras isoladas, mas como um dos municípios diretamente inseridos na carteira de desenvolvimento federal em Rondônia. Ao lado de Luciana, o segundo suplente discutiu a importância de manter a cidade conectada às políticas e aos programas nacionais, acompanhando as demandas de uma região que exerce papel central na dinâmica econômica e social do estado.

Luciana Oliveira afirmou que o volume e a diversidade dos investimentos mostram a dimensão que Ji-Paraná ocupa no planejamento federal e defendeu uma representação no Congresso capaz de ampliar essa relação nos próximos anos.

“Quando se olha para Ji-Paraná e se vê investimento em moradia, maternidade, UBS, saneamento, aeroporto, BR-364 e educação, fica muito claro o tamanho dessa cidade e o quanto ela é importante para Rondônia. São políticas diferentes chegando ao mesmo lugar e ajudando a preparar o município para continuar crescendo. O nosso desafio é transformar essa parceria em algo ainda maior. Um Congresso comprometido com desenvolvimento, saúde, educação e geração de oportunidades pode ajudar Rondônia a buscar muito mais em Brasília, e Ji-Paraná tem todas as condições de continuar sendo uma das prioridades desse trabalho”, afirmou Luciana.

O conjunto estadual também mostra a dimensão dos investimentos do Novo PAC em Rondônia. O relatório mais recente registra R$ 11,3 bilhões no estado, sendo R$ 6,6 bilhões entre 2023 e 2026 e outros R$ 4,7 bilhões previstos após 2026. Do total, cerca de R$ 7 bilhões correspondem a investimentos diretamente em Rondônia e R$ 4,3 bilhões a projetos regionais.

A atuação conjunta de Luciana Oliveira e Dr. Paulo Nunes em Ji-Paraná coloca o segundo suplente no trabalho de acompanhamento das prioridades locais e na discussão sobre como ampliar a presença dos investimentos federais no município, enquanto a candidata defende uma representação de Rondônia em Brasília capaz de aproximar as demandas das cidades das decisões do governo federal.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.