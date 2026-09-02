Prefeitura convoca aprovados para diversos cargos; prazo para posse termina em 29 de setembro

Por Assessoria

Publicada em 02/09/2026 às 08h17

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (31), o Edital de Convocação nº 046, referente ao concurso público realizado pelo município em 28 de dezembro de 2023.

O chamamento contempla os aprovados para os cargos de operador de serviços gerais, assistente administrativo, cuidador, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, analista administrativo, psicólogo, farmacêutico generalista, engenheiro civil, psicopedagogo, supervisor escolar e orientador educacional.

Os candidatos convocados têm até o dia 29 de setembro para tomar posse nos respectivos cargos. A documentação exigida deverá ser encaminhada digitalizada para análise, por meio de peticionamento eletrônico.

Conforme estabelecido no edital, serão rejeitados os peticionamentos que apresentarem documentos incompletos, rasurados ou com qualquer outro problema que comprometa a integridade das informações, e é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o processo e verificar o status de deferimento da documentação apresentada.

CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/41333?perPage=10&page=1