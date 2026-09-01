Avanço: Sílvia Cristina celebra aprovação da PEC 47 na CCJ da Câmara

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 18h10

A Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara dos Deputados, aprovou na tarde desta terça-feira (01), a PEC 47, que assegura a transposição de servidores dos ex-territórios aos quadros da União. A deputada federal Sílvia Cristina, que atuou diretamente para a aprovação da matéria, comemorou o avanço da matéria na Casa.

“Fazendo justiça com os servidores que se dedicaram para a construção dos ex-territórios de Rondônia, Acre e Amapá. O relatório do deputado Acácio Favacho, pela admissibilidade da PEC 47, foi aprovado por unanimidade é e um avanço muito importante”, destacou a deputada.

Sílvia Cristina foi à Brasília, numa mobilização pela aprovação da matéria na CCJ, sendo a única deputada de Rondônia presente à sessão da Comissão.

A matéria agora vai para o plenário da Câmara dos Deputados, precisando ser aprovada em duas votações.

Fotos: Renato Araújo / Câmara dos Deputados