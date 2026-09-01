Fernando Vilas BlueRay leva campanha ao Cone Sul e reforça diálogo com comércio e produtores

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 15h29

A campanha de Fernando Vilas da Blue Ray, 5500, está ganhando cada vez mais força no interior de Rondônia. Depois de consolidar presença em diversas regiões do Estado, o candidato a deputado estadual chegou ao Cone Sul com uma agenda especial: dois dias inteiros em Vilhena, um dos maiores polos econômicos da região, em mais um passo de expansão da campanha por todo o território rondoniense.

A passagem por Vilhena movimentou a cidade. Fernando participou de reuniões estratégicas ao lado do candidato a deputado estadual Laércio Torres, somando forças em torno de uma pauta comum de desenvolvimento para o Cone Sul. O clima foi de entusiasmo: lideranças locais, apoiadores e novos aliados se juntaram aos encontros, reforçando que o projeto de Fernando Vilas está conquistando espaço em cada canto de Rondônia.

Mas a agenda não parou nas reuniões. Fernando também caiu na rua para conversar de perto com quem faz a economia de Vilhena acontecer. Passou pelo comércio local, trocando ideia com comerciantes sobre os desafios do dia a dia, e visitou a feira do produtor, onde o contato foi direto com quem vive da produção regional, um público que ele conhece bem por sua própria trajetória como empresário e gestor.

Em meio a tanta gente, Fernando aproveitou para apresentar as bases do seu projeto de desenvolvimento para Rondônia: mais infraestrutura, economia forte e apoio real a quem produz e empreende. "Rondônia inteira está sentindo essa energia. Cada cidade que visito, cada mão que aperto, mostra que o povo quer gestão, quer resultado, quer alguém que entenda de trabalho de verdade. É isso que estamos construindo juntos", afirmou o candidato durante a passagem por Vilhena.

A visita ao Cone Sul confirma um momento de expansão acelerada da campanha, que cresce em ritmo forte pelo interior do Estado e amplia, a cada semana, sua presença junto à população rondoniense.