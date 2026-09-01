Prefeitura atende 264 pontos de iluminação em bairros da zona Leste durante o fim de semana

Por Carla Maia – Emdur

Publicada em 01/09/2026 às 16h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue intensificando os serviços de iluminação pública nos bairros da capital. Somente no último fim de semana, dias 29 e 30 de agosto, as equipes atenderam 264 pontos de iluminação na zona Leste.

Os trabalhos passaram pelos bairros Igarapé, Esperança da Comunidade, Pantanal, JK, São Francisco e Renascer, com serviços de manutenção e recuperação dos pontos de iluminação.

A estratégia faz parte do planejamento da Prefeitura para acelerar os atendimentos e ampliar a presença das equipes diretamente nos bairros. A meta é avançar com os serviços para que todos os bairros de Porto Velho sejam atendidos ainda neste trimestre.

Além de melhorar a visibilidade das ruas durante a noite, a iluminação pública impacta diretamente a rotina de quem mora e trabalha nas regiões atendidas.

TRABALHO INTENSIFICADO

Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a atuação durante os fins de semana permite ampliar a capacidade de atendimento e chegar mais rapidamente às regiões que ainda apresentam pontos apagados.

“Estamos intensificando as equipes justamente para acelerar esse trabalho nos bairros. Neste fim de semana foram 264 pontos atendidos somente na zona

Leste e vamos continuar avançando região por região. A determinação é estar nas ruas, identificar os pontos que precisam de manutenção e trabalhar para

que todos os bairros sejam alcançados ainda neste trimestre”.

O prefeito Léo Moraes destaca que a ampliação dos serviços representa uma atuação mais próxima da população e reforça o compromisso da gestão com melhorias que fazem diferença no dia a dia dos moradores.

“Iluminação pública é um serviço que muda a rotina das pessoas. Estamos colocando as equipes nas ruas, ampliando os atendimentos e trabalhando para chegar a cada bairro. Nossa determinação é acelerar esse trabalho e garantir uma cidade mais iluminada, com mais qualidade de vida para quem mora e trabalha em Porto Velho”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A intensificação segue a estratégia adotada pela Emdur de não atuar apenas a partir das solicitações registradas pela população. Durante as rotas, as próprias

equipes também identificam pontos com necessidade de manutenção e realizam o atendimento, ampliando o alcance do serviço.

A iluminação pública contribui diretamente para melhorar a circulação de moradores, trabalhadores, motociclistas e pedestres, além de reduzir pontos de

escuridão e proporcionar maior sensação de segurança durante a noite.

A Prefeitura de Porto Velho segue ampliando as ações de iluminação pública.em todas as regiões da cidade, com equipes atuando de forma contínua para manter os bairros mais iluminados e seguros.