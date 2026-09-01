Carolina Dieckmmann relata presença de espíritos na Globo

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 16h22

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, revelou que as gravações do filme “A Viagem” foram marcadas por episódios que considerou sobrenaturais. A atriz interpreta Diná na nova adaptação da história de Ivani Ribeiro e contou que uma das câmeras chegou a girar sozinha durante as filmagens.

Segundo Carolina, o episódio envolvendo o equipamento foi o acontecimento mais marcante entre as situações vividas pela equipe. “A gente não sabe dos mistérios, mas aconteceu, assim, da câmera girar sozinha”, relatou. Ela também contou que o set recebeu visitas de pessoas ligadas ao espiritismo, que afirmaram ter percebido a presença de espíritos no local.

“Eu acho que a coisa mais forte que aconteceu foi mesmo um dia em que a câmera começou a girar sem controle”, afirmou a atriz. Apesar do episódio, Carolina destacou que as gravações ocorreram em um ambiente protegido e avaliou positivamente o resultado do trabalho.

Experiência ganhou significado pessoal

A temática de “A Viagem” também fez com que a experiência tivesse um significado especial para Carolina. A produção aborda questões como morte, vida após a morte e espiritualidade, assuntos que se aproximaram de um período delicado vivido pela atriz, marcado por diferentes lutos.

Para ela, interpretar Diná acabou contribuindo para atravessar esse momento. “Eu passei por tanta coisa, tantos lutos, que eu acho que, pra mim, foi muito curativo nesse sentido”, declarou ela, em entrevista à Quem.

Apesar dos acontecimentos inusitados nos bastidores, Carolina afirmou que o ambiente permaneceu tranquilo durante a produção. Para a atriz, o longa conseguiu transformar a temática espiritual em uma experiência significativa também fora das telas.

Reprodução/

Atriz mudou o visual para viver Diná no filme de "A Viagem"

Nova versão de “A Viagem”

A nova adaptação leva para o cinema a história criada por Ivani Ribeiro, apresentada originalmente em 1975 e posteriormente transformada em uma novela de grande sucesso pela TV Globo em 1994. Na versão cinematográfica, Carolina Dieckmmann assume o papel de Diná, personagem que ficou marcada pela interpretação de Christiane Torloni.

O elenco também conta com Rodrigo Lombardi, que interpreta Otávio, e Pedro Novaes, no papel de Alexandre. Lucinha Lins, que viveu Estela na versão televisiva de 1994, participa do novo longa em outro personagem, Dona Maroca.