Morre Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha PretaMorre Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 16h30

O cantor Rogério Valença morreu nesta terça-feira (31), aos 55 anos, em Aracaju. A informação foi confirmada pela família do artista, que já integrou as bandas Calcinha Preta, Caviar com Rapadura e o grupo Raio da Silibrina.

O artista tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim, no entanto, não resistiu após sofrer um infarto. O velório será realizado na Rua Laranjeiras, no Centro da capital sergipana. O corpo será levado para sepultamento em sua cidade natal, Garanhuns, em Pernambuco.

Após a confirmação da morte de Rogério Valença, famosos usaram as redes sociais para prestar tributos ao músico. Marlus Viana, vocalista da Calcinha Preta, prestou uma homenagem por meio das redes sociais. "Obrigado Rogério, você foi fundamental, para que a Calcinha Preta se tornasse o que se tornou, sou seu fã, e continuarei sendo, OBRIGADO!!", escreveu.

Daniel Diau, que também é vocalista da banda de forró, se manifestou: "Sem acreditar. Minha ficha ainda não caiu. Perda imensurável! Vou te amar para sempre, meu irmão. Vai ficar a saudade para sempre".

O perfil oficial da banda Calinha Preta publicou uma nota oficial sobre o falecimento do ex-integrante. "A família Calcinha Preta recebe com tristeza a notícia do seu falecimento e se solidariza com todos os seus familiares e amigos. Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos juntos através da música. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento", dizia o comunicado, publicado no Instagram.

O grupo Raio da Silibrina lamentou a morte de Rogério Valença."Hoje o Raio da Silibrina se despede de alguém muito especial. Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Rogério Valença. Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda. Rogério, sua história e sua presença jamais serão esquecidas. Descanse em paz", dizia a mensagem de despedida.

Nas redes sociais, fãs do artista também deixaram mensagens emocionadas. "Descansa em paz meu cantor. você foi minha inspiração pra cantar", escreveu um. "Deus te receba com toda alegria", disse outro.