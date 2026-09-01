EUA fazem novo bombardeio ao Irã e Trump ameaça:

Por G1

Publicada em 01/09/2026 às 16h11

Os Estados Unidos realizaram nesta terça-feira (1º) um novo bombardeio contra o Irã, informou o Exército norte-americano, após supostas tentativas de ataques a navios no Estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump ameaçou novamente Teerã: "Se a nação fracassada do Irã retaliar este ataque plenamente justificado, sofrerá novos golpes com intensidade e força muito maiores".

"Hoje, às 13h (horário de Brasília), as forças americanas começaram a atacar alvos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) no Irã. Os ataques ocorrem após recentes tentativas do IRGC de atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz e militares americanos enviados para a região", afirmou o Comando Central do Exército dos EUA em comunicado.

Segundo Trump, os ataques ocorrem devido à tentativa da Guarda Revolucionária do Irã de colocar minas navais em Ormuz.

"Se a nação fracassada do Irã retaliar este ataque plenamente justificado, sofrerá novos golpes com intensidade e força muito maiores; contudo, esse não será o maior de todos os ataques — há outro sendo preparado e, quando ele terminar, restará muito pouco da República Islâmica do Irã!", ameaçou o republicano.

À rede de TV Fox News, Trump disse ter dado "várias chances" ao Irã de assinar um acordo, mas que "um acordo com eles não vale o papel em que ele está escrito".

O ataque é o 2º a ser realizado pelos EUA na guerra no Oriente Médio desde uma breve pausa nas agressões que durou cerca de um mês entre julho e agosto. A nova salva de bombardeios norte-americanos não havia terminado até a última atualização desta reportagem.

Explosões foram registradas na ilha de Qeshm e nas cidades portuárias de Bandar Abbas e Sirik, informou a mídia estatal iraniana. Essas localidades, no Golfo Pérsico, são estratégicas para a defesa do Estreito de Ormuz. Segundo a TV estatal do país, o aeroporto de Jiroft, no sudeste, também foi alvo de mísseis.

Segundo agência semioficial iraniana Fars, um porta-voz da Guarda Revolucionária do país declarou que "os EUA vão se arrepender desses novos ataques".