Ator chama Fiuk de “gênio” após cantor expor crise familiar

Por IG

Publicada em 01/09/2026 às 16h15

Pedro Nercessian saiu em defesa de Fiuk diante das críticas que o cantor e ex-BBB vem recebendo nas redes sociais. Na última segunda-feira (31), o ator compartilhou um vídeo em que refletiu sobre a repercussão das declarações recentes do artista e destacou sua personalidade e autenticidade.

“Na minha opinião, o cara é um gênio! Fiuk é fiel a si mesmo, autêntico e expressivo a todo tempo, e eu admiro isso. Esse é um lembrete pra você: existe livre arbítrio, e você tem o direito de ser quem é, quer isso agrade ou não”, escreveu Pedro.

No vídeo, o ator também comentou sobre a forma como Fiuk tem lidado com a exposição dos últimos dias e avaliou que o cantor conseguiu transformar a repercussão do caso em uma oportunidade profissional. Os dois trabalharam juntos na novela “A Força do Querer”, exibida pela TV Globo em 2017.

Fiuk agradece apoio

A declaração de Pedro foi recebida com carinho por Fiuk, que fez questão de responder à publicação e relembrar a relação construída entre os dois durante o trabalho na televisão.

“Ver qualquer um dizendo isso é diferente de te ouvir…. fizemos um trabalho muito importante juntos e foi a única amizade que ficou… gratidão pelo reconhecimento… saiba que é um reconhecimento mútuo”, escreveu o cantor.

A manifestação de Pedro ocorre em meio a uma fase de grande exposição na vida pessoal de Fiuk. Nas últimas semanas, o artista revelou publicamente que enfrenta dificuldades financeiras e afirmou não manter atualmente uma relação com o pai, Fábio Jr., e com a irmã, Cleo Pires.

Entenda a polêmica com Fábio Jr.

O assunto veio à tona em agosto, quando Fiuk afirmou que havia rompido os laços com Fábio Jr. e Cleo. O cantor disse estar vivendo um dos períodos mais difíceis de sua vida e explicou que decidiu falar publicamente sobre os problemas familiares porque continuar fingindo que estava tudo bem era ainda mais doloroso.

Em meio ao desabafo, Fiuk também afirmou que teria sido “deserdado” pelo pai. Paralelamente, revelou dificuldades para arcar com despesas e impostos e chegou a vender uma Mercedes C280 Sport, de 1995, por R$ 51 mil.