Jesualdo Pires defende pagamento de diferença do Plano Bresser a servidores da Assembleia

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 14h20

O candidato a deputado federal Jesualdo Pires pretende interceder junto à Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia para buscar uma solução para o pagamento da diferença de 11,98% referente ao Plano Bresser, reivindicada por servidores da Casa. A situação tem gerado expectativa, especialmente entre os servidores que já tiveram o direito reconhecido durante a tramitação da matéria.

Segundo as informações apresentadas, a Assembleia Legislativa aprovou o pagamento e os cálculos necessários chegaram a ser realizados. A proposta também foi aprovada em plenário, mas acabou sendo vetada pelo governador Marcos Rocha. Posteriormente, os deputados derrubaram o veto, mantendo o entendimento favorável ao pagamento da diferença aos servidores que possuem direito ao benefício.

Apesar disso, o pagamento ainda não foi efetivado. A Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa estaria apresentando impedimentos para a liberação dos valores, prolongando uma espera que, para muitos beneficiários, já dura anos. A maior parte dos servidores que aguardam o desfecho é formada por aposentados, muitos deles idosos, que agora acompanham com preocupação a possibilidade de receber um valor que consideram um direito já reconhecido.

Jesualdo Pires defende que a situação seja reavaliada e pretende levar o assunto à Presidência da Assembleia, buscando esclarecer os entraves jurídicos e administrativos que continuam impedindo o pagamento. Para os aposentados que aguardam essa definição, a questão vai além de números e processos: representa a expectativa de receber um recurso pelo qual muitos acreditam já ter esperado tempo demais.

Jesualdo Pires foi deputado estadual em Rondônia por dois mandatos e disse conhecer de perto o desempenho dos servidores que deram suas vidas pelo crescimento do parlamento rondoniense. “Temos que valorizar o trabalho desses bravos pioneiros que fizeram, com seu trabalho dedicado, o reconhecimento do Poder Legislativo em nosso Estado” disse.