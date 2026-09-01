Sem chances de a sucessão estadual ser decidida no 1º turno, Acir lança candidatura ao Senado, Porto Velho se programa para os 112 anos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/09/2026 às 14h00

Governador – A maioria das pesquisas realizadas por empresas do ramo sobre a sucessão estadual não traz diferenças significativas, ainda por estarmos em início do processo eleitoral. De acordo com a ampliação da campanha, que já ganhou o rádio e a TV com o Horário Gratuito, os candidatos (seis) oscilam, mas sempre com o senador Marcos Rogério à frente, o que não é novidade, pois preside o PL no Estado, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem ótima oratória e passou pela vereança em Ji-Paraná, Câmara Federal e agora está no Senado. Pelo quadro atual dificilmente deixará de estar no segundo turno, porque é praticamente impossível o futuro governador ser eleito no primeiro turno, ou seja, somar 50% mais um dos votos válidos. Candidato a governador, que for estratégico deve trabalhar não somente para chegar ao segundo turno, mas em negociá-lo. A campanha no primeiro turno deve ser equilibrada, sem ataques gratuitos, desnecessários aos adversários, que poderão prejudicar a formatação de parceria para a segunda etapa.

Governador II – A preocupação em “negociar” o segundo turno é fundamental para que tem expectativa, previsão, pesquisas, em disputar o segundo. Tivemos exemplos explícitos nas duas últimas eleições (2024), gerais (presidente da República, governadores, uma das três vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas). Rogério disputou as eleições a governador, venceu o primeiro turno com folgas, mas não soube negociar o segundo e Marcos Rocha, na época no UB, se reelegeu. Foi uma surpresa. Nas eleições municipais (2024) ocorreu situação semelhante em Porto Velho. Mariana Carvalho (UB) somou no primeiro turno 44,53% dos votos válidos, e Leo Moraes-Podemos, 25,65%. No segundo Leo Moraes obteve 56,18% e Mariana 43,82%. Surpresa?! Não. Leo soube negociar com os demais candidatos, que não chegaram ao segundo turno e se elegeu prefeito, mesmo os 23 vereadores reeleitos e eleitos não sendo do seu partido. Política, ainda é a arte de negociar...

PT – Os mais atentos observadores da política regional garantem, que o PT deverá ampliar a representatividade na Assembleia Legislativa (Ale), a partir das eleições gerais de outubro. O partido tem somente Cláudia de Jesus, com domicílio eleitoral em Ji-Paraná na Ale-RO e, as pesquisas realizadas pelos institutos especializados demonstram, que as chances de reeleição são reais. Além da de Cláudia estar em busca de mais um mandato, a ex-senadora Fátima Cleide, hoje a maior liderança do partido no Estado, que já passou pelo Governo Lula da Silva, ocupando o cargo de a titularidade da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política (Senatp), órgão vinculado ao Ministério das Mulheres, formata a candidatura ao Parlamento Estadual. “Madrinha” da transposição dos servidores do Estado para a União, e uma das senadoras mais proativas de Rondônia no Senado Federal, Fátima não deverá ter dificuldades para conseguir uma das 24 cadeiras da Ale-RO, e o partido ampliar a representatividade no legislativo estadual.

Senado – Não há dúvidas que as eleições para as duas vagas ao Senado será a mais disputada em outubro. E diferente da sucessão estadual, que dificilmente deixará de ter segundo turno, os futuros eleitos para o Senado serão definidos no dia 4 de outubro, ou seja, no primeiro turno, porque os dos mais bem votados assumirão a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Não há segundo turno para as eleições ao Senado. Na sexta-feira (28), o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT e ex-prefeito de Ji-Paraná lançou sua candidatura a senador em Porto Velho, em evento dos mais concorridos nas dependências do Sindsef. Em seu discurso ao grande número de adeptos e simpatizantes que prestigiaram o concorrido encontro, argumentou que Rondônia, precisa “virar a chave da economia”, como industrializar parte do que produz na agropecuária, ampliar ofertas de empregos. “Rondônia produz muito. Nosso cacau precisa virar chocolate, o café reconhecido como um dos melhores do mundo, precisa sair do Estado beneficiado. Nossa matéria prima tem que fomentar empregos”, disse.

Aniversário – No dia 2 de outubro Porto Velho estará comemorando 112 anos de fundação e a municipalidade preparou ampla programação cultural-esportiva e uma série de serviços e eventos com início hoje (1º). Na programação campeonatos esportivos, torneios de pesca, shows culturais, feirão de empregos, castração de pets, reforma do Lar do Idoso, segunda edição da Corrida da Prefeitura. Segundo o prefeito Leo Moraes (Podemos), a programação será divulgada em breve e está sendo planejada para aproximar a população. “É com muita felicidade que elaboramos um calendário recheado de ações durante todo o mês de setembro. A nossa população vem retomando os espaços públicos, que antes eram esquecidos e sentindo orgulho da nossa capital. Estão todos convidados para participarem das nossas atividades”, argumentou o prefeito.

Respigo

Os deputados estaduais Alan Queiroz (PL-PVH) e Jean Oliveira (PRD-PVH), que estariam inelegíveis estão liberados para disputarem a reeleição. Ambos são candidatos à reeleição, após receber o aval da Justiça Eleitoral +++ Quem está trabalhando a volta à Assembleia Legislativa é a ex-deputada Cassia dos Muleta (Republicanos) de Jaru. Cássia é esposa do ex-deputado (federal, estadual) João da Muleta e formata sua volta ao Parlamento Estadual +++ Desde a semana anterior que a Assembleia Legislativa funciona em horário diferenciado devido à proximidade das eleições e os deputados estarem com o pé na estrada em busca dos votos para a reeleição. As sessões ordinárias, que eram terças-feiras, às 15h, e quartas-feiras às 9h, ficaram limitadas somente às terças-feiras. O horário de funcionamento da Ale-RO é em período integral (das 7h30 às 13h30), menos às terças-feiras, devido as sessões, das 8h às 12h e das 14h às 18h +++ Atlético Mineiro e Cruzeiro jogam hoje (1º) pela Copa do Brasil, quartas-de-final, após em patê (1x1) no primeiro jogo. Caso ocorra um novo empate a decisão será por pênaltis e o vencedor classificado para as quartas-de-final.

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