Desfile da Independência terá novo local em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 14h14

Evento acontece no dia 7 de setembro e será realizado em frente a Prefeitura Municipal

A concentração terá início às 17h, com o desfile programado para começar às 17h30.

A mudança de local não altera a programação prevista para a celebração da Independência do Brasil. O momento reunirá a comunidade para uma tarde de patriotismo, cidadania e valorização dos símbolos nacionais.

A Prefeitura reforça o convite para que as famílias rolimourenses participem deste momento especial e prestigiem o desfile, celebrando juntas o 7 de Setembro.

A realização é da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Cultura e Juventude.

Desfile da Independência

7 de setembro

NOVO LOCAL: Em frente a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Concentração: 17h

Início: 17h30