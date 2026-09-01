Desfile da Independência terá novo local em Rolim de Moura

Evento acontece no dia 7 de setembro e será realizado em frente a Prefeitura Municipal
A concentração terá início às 17h, com o desfile programado para começar às 17h30.
A mudança de local não altera a programação prevista para a celebração da Independência do Brasil. O momento reunirá a comunidade para uma tarde de patriotismo, cidadania e valorização dos símbolos nacionais.
A Prefeitura reforça o convite para que as famílias rolimourenses participem deste momento especial e prestigiem o desfile, celebrando juntas o 7 de Setembro.
A realização é da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Cultura e Juventude.
Desfile da Independência
7 de setembro
NOVO LOCAL: Em frente a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
Concentração: 17h
Início: 17h30
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