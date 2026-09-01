Cacoal é a terceira cidade de Rondônia com mais denúncias no

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 01/09/2026 às 14h27

O aplicativo Pardal já recebeu quase 90 denúncias de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral nas duas primeiras semanas de funcionamento para as Eleições Gerais de 2026 em Rondônia. Os números mostram uma movimentação intensa dos eleitores na fiscalização das campanhas logo no início do período eleitoral.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, 15 municípios de Rondônia já aparecem no sistema com registros de denúncias. Entre eles está Cacoal, que ocupa a terceira posição no ranking estadual, com 11 ocorrências.

A liderança pertence a Porto Velho, com 29 denúncias, enquanto Ji-Paraná aparece em segundo lugar, com 13 registros. Cacoal, conhecida como Capital do Café, vem logo atrás.

Quando os registros são separados pelo cargo ou segmento relacionado à propaganda denunciada, as campanhas para deputado estadual aparecem com maior quantidade de ocorrências.

São 42 denúncias envolvendo deputado estadual, seguidas por 18 relacionadas a deputado federal e 13 envolvendo partidos ou coligações.

As disputas para senador e governador registraram seis denúncias, enquanto a eleição para presidente da República contabilizou quatro ocorrências no levantamento.

A internet também aparece no centro das denúncias encaminhadas pelos eleitores. A propaganda eleitoral veiculada no meio digital lidera o levantamento, com 24 registros. Na sequência estão as denúncias envolvendo propaganda em vias públicas, com 20 ocorrências, e em bens particulares, com 15.

Também foram contabilizadas 12 denúncias envolvendo automóveis, 11 relacionadas a carros de som e três referentes à distribuição de brindes.

Outros meios, como telemarketing, utilização de bens públicos, alto-falantes e ocorrências classificadas como não informadas, também aparecem no sistema, com um registro em cada categoria. O Pardal é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite que qualquer cidadão comunique à Justiça Eleitoral indícios de irregularidades relacionadas à propaganda durante o período eleitoral.

Por meio do smartphone, o eleitor pode encaminhar fotografias, vídeos e relatos que auxiliem na análise da ocorrência. O acesso utiliza mecanismos de autenticação, como Gov.br ou e-Título.

As informações encaminhadas são analisadas pelos órgãos responsáveis e podem ser direcionadas aos juízos eleitorais e ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis.

O crescimento das denúncias já nas primeiras semanas demonstra que, além da fiscalização realizada pelas instituições, os próprios eleitores estão utilizando as ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para acompanhar mais de perto a atuação das campanhas em Rondônia.