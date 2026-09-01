Inscrições para Corrida Cidade de Porto Velho de 112 anos já estão abertas

Por Letícia Regis

Publicada em 01/09/2026 às 14h31

Porto Velho se prepara para celebrar mais um aniversário e a primeira ação confirmada para marcar a data é a Corrida Cidade de Porto Velho - 112 anos. As inscrições já estão disponíveis no PVH+ para os participantes.

A ideia é criar uma grande mobilização entre os portovelhenses para comemorar a data. Ao todo, serão 3 mil vagas disponíveis, divididas entre modalidades e lotes diferentes. Aos inscritos, também serão distribuídos kits para os corredores com camisa, squeeze, sacochila e medalha.

Para o prefeito Léo Moraes essa é uma ação que promove o esporte, lazer e pertencimento da cidade.

“Mais do que ampliar o número de participantes, a proposta para este ano é elevar a experiência entregue ao corredor. Queremos criar um evento esportivo capaz de reunir atividade física, ocupação positiva da cidade, solidariedade, convivência e entretenimento”, destacou.

Além disso, a largada no fim da tarde será um dos diferenciais da edição. O percurso começará ainda com a luz do dia acompanhando a transição para o início da noite, criando uma atmosfera diferente das tradicionais provas realizadas nas primeiras horas da manhã.

O evento acontecerá no dia 26 de setembro, às 17h, com arena de chegada, estrutura de acolhimento aos atletas, premiação e apresentação de uma banda de pagode, criando um momento de confraternização entre os corredores e visitantes.

Link de incrição: https://www.inovefit.com.br/e/corridaportovelho2026

Foto: Arquivo