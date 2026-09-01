Semana da Pátria é aberta em Guajará-Mirim com resgate do Fogo simbólico

Por Guajará Noticias

Publicada em 01/09/2026 às 14h42

A Semana da Pátria 2026 foi oficialmente iniciada nesta terça-feira, 1º de setembro, em Guajará-Mirim, com uma programação marcada pelo civismo, pela participação estudantil e pelo resgate de uma das tradições que fizeram parte das comemorações históricas do município: o transporte do fogo simbólico e o acendimento da Pira Olímpica.

Conhecida como a Pérola do Mamoré e reconhecida por sua importância histórica e cultural para Rondônia, Guajará-Mirim voltou a reunir estudantes, atletas, autoridades civis e militares e a população em torno das celebrações alusivas à Independência do Brasil. O evento também reforçou o papel das instituições públicas e educacionais na preservação das tradições cívicas e na transmissão dos valores de cidadania às novas gerações.

O resgate do fogo simbólico teve início nas primeiras horas da manhã, com a saída da tocha do distrito do Iata em direção à área urbana de Guajará-Mirim. A atividade foi coordenada pelo secretário municipal de Agricultura, professor Maurício Dibas, que também participou do percurso juntamente com atletas e integrantes da comunidade.

Durante o trajeto, o prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, participou do revezamento da tocha, conduzindo o fogo simbólico e realizando posteriormente a entrega aos demais participantes da atividade. O percurso contou com a participação de estudantes e atletas, em um revezamento que buscou resgatar uma tradição que marcou, durante décadas, as comemorações da Semana da Pátria no município.

A operação de acompanhamento e segurança contou com o apoio de viaturas da Polícia Militar de Rondônia, do Corpo de Bombeiros Militar, ambulâncias e equipes de suporte na área da saúde, com participação da estrutura municipal e apoio do Hospital Regional, garantindo assistência e segurança durante o deslocamento dos participantes.

A solenidade de recepção da tocha foi realizada no pátio da Prefeitura de Guajará-Mirim, reunindo representantes do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, além de autoridades municipais, servidores públicos, imprensa local e representantes da comunidade.

Também participaram do ato a secretária municipal de Educação, professora Tereza Crespo, equipes da Prefeitura, estudantes da rede de ensino, integrantes dos programas Bombeiro Mirim e Polícia Militar Mirim, além de outras autoridades e moradores.

Após a chegada do fogo simbólico, a tocha foi entregue pelos atletas e pelo professor Maurício Dibas ao prefeito Fábio Garcia de Oliveira. Na sequência, foi realizado o hasteamento dos pavilhões do Brasil, do Estado de Rondônia e do Município de Guajará-Mirim, em cerimônia acompanhada pela execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda de Música do 6º Batalhão de Infantaria de Selva.

O ponto culminante da solenidade foi o acendimento da Pira Olímpica, simbolizando oficialmente a abertura das atividades da Semana da Pátria no município.

Mais do que uma atividade protocolar, o resgate do fogo simbólico representa a retomada de uma tradição ligada à memória cívica e educacional de Guajará-Mirim. A participação de estudantes e jovens atletas estabelece uma conexão entre diferentes gerações e reforça a importância da preservação dos símbolos nacionais, do sentimento de pertencimento e dos valores ligados à cidadania.

Com sua reconhecida trajetória histórica e cultural, Guajará-Mirim inicia as celebrações da Semana da Pátria reafirmando o protagonismo da comunidade escolar e das instituições públicas na valorização das tradições que fazem parte da identidade da Pérola do Mamoré.

A programação cívica segue ao longo dos próximos dias, reunindo escolas, instituições militares, órgãos públicos e a população em celebração à Independência do Brasil e aos valores de civismo e integração comunitária.