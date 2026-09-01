Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos para cargos de monitor educacional e professo

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (31), dois editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos para os cargos de monitor educacional, nas zonas urbana e rural, e professor, com atuação na zona rural.
Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida e tomar posse no cargo dentro do prazo de até três dias úteis, contados a partir da data de publicação dos respectivos editais.
A documentação deverá ser encaminhada exclusivamente de forma digital, por meio do sistema de peticionamento eletrônico disponibilizado pela Prefeitura de Jaru.
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