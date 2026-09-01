Após 14 anos, Corrida do Fogo Simbólico volta a percorrer o trajeto entre o Distrito do Iata e Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 15h32

Uma das tradições mais marcantes da história de Guajará-Mirim voltou a ganhar as ruas e estradas do município, reunindo estudantes, atletas, instituições e a comunidade em um emocionante momento de civismo, patriotismo e valorização da nossa história.

Realizada tradicionalmente desde a década de 1980, sempre em alusão à Semana da Pátria, a Corrida do Fogo Simbólico representa muito mais do que um percurso. Ela carrega memórias, tradição e o sentimento de pertencimento de gerações que ajudaram a construir a história de Guajará-Mirim.

O tradicional trajeto, que parte do Distrito do Iata com destino a Guajará-Mirim, voltou a ser realizado após 14 anos, marcando um importante momento para o resgate das tradições históricas e culturais do município.

A retomada da Corrida do Fogo Simbólico contou com a participação de alunos das escolas, atletas e convidados, todos unidos pelo mesmo propósito: manter viva uma tradição que faz parte da identidade e da memória do povo guajaramirense.

Uma grande união de forças

Para garantir a realização desse momento histórico, a ação contou com o importante apoio da equipe do Corpo de Bombeiros, do Exército Brasileiro, do Bombeiro Mirim, da Polícia Mirim e das Secretarias Municipais envolvidas, que contribuíram para a organização, segurança e realização do evento.

Cada participante, apoiador e instituição envolvida teve papel fundamental para que essa tradição pudesse novamente ganhar vida e emocionar a população.