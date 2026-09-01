Mulher é encontrada morta com perfurações em terreno baldio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/09/2026 às 14h00

Perfurações que aparentavam ter sido provocadas por um instrumento perfurocortante foram constatadas no corpo de Rosalene Ferreira da Silva durante o atendimento da ocorrência em Ariquemes. Diante dos sinais encontrados, o caso passou a ser tratado inicialmente pelos órgãos responsáveis como homicídio.

A vítima foi encontrada em um terreno baldio localizado na Rua Mário Quintana, no Setor 11 do município. A Polícia Civil ficou responsável pela investigação e apura as circunstâncias da morte como um possível homicídio.

A Polícia Militar havia sido acionada após denúncias informando sobre a presença de um corpo no local. Quando os policiais chegaram ao endereço, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava os procedimentos de atendimento.

Os profissionais do Samu verificaram que Rosalene não apresentava sinais vitais e confirmaram o óbito. As perfurações foram observadas no decorrer do atendimento, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.